Shiffrinová podstúpila vyšetrenia, nepreukázali roztrhnutie väzov

Cortina d'Ampezzo 26. januára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová si po páde v piatkovom zjazde Svetového pohára v Cortine d'Ampezzo poranila ľavé koleno, podľa prvotných vyšetrení však neutrpela poškodenie väzov.



Líderka celkového poradia nedokončila preteky, keď po páde vo veľkej rýchlosti skončila v ochranných sieťach. Dvadsaťosemročnú Američanku následne transportovali na vyšetrenie do nemocnice. Termín jej návratu do súťažného kolotoča nie je známy. S určitosťou však vynechá víkendový program v Cortine, kde pôjdu ženy ešte ďalší zjazd (v sobotu o 10.30 h) a super-G (v nedeľu o 10.30).



"Mikaelu Shiffrinovú previezli na kliniku v Cortine a vyšetrujú ju pre zranenie ľavej nohy. Prvotná analýza ukazuje, že predný krížny väz v kolene sa zdá byť neporušený. Ďalšie podrobnosti prinesieme," uviedol Shiffrinovej tím vo vyhlásení. "V skutočnosti je jej stav celkom dobrý. Myslí pozitívne a istým spôsobom sa jej uľavilo, pretože to mohlo dopadnúť aj horšie. Teraz je dosť ubolená, tak, ako pri väčšine pádov vo veľkej rýchlosti. Bola však veľmi optimistická. Pôjdeme deň po dni, bude sa liečiť a pokúsime sa ju dostať späť do tempa," doplnil vyjadrenie tréner amerického tímu Paul Kristofic.



Po páde americkej hviezdy bolo vidieť nad traťou aj záchranný vrtuľník. Shiffrinová po ošetrení vstala a odkrívala zo svahu za pomoci lekárov. Agentúra AP nevedela potvrdiť, či si situácia vyžiadala transport vrtuľníkom. "Mikaela nepadá často, ale môže sa to stať. Ukazuje to, ako musia zjazdárky pretekať na hranici možností a ako ich tlačia jednotlivé trate. Musia byť konkurencieschopné," povedal Kristofic.



Shiffrinová štartovala s číslom osem, po skoku pred prvým medzičasom stratila rovnováhu a skončila v sieti. Po páde vo veľkej rýchlosti sa dokázala postaviť, ale mala problémy s ľavou nohou. Preteky sa pre pád prerušili na približne 20 minút. Krátko po páde Shiffrinovej spadla aj Talianka Federica Brignoneová, líderka poradia obrovského slalomu však ihneď pokračovala ďalej a nezranila sa. Zraneniam sa podľa AP vyhla Michelle Gisinová, no ďalšia Švajčiarka a olympijská víťazka Corinne Suterová odstúpila po tom, ako sa v polovici trate držala za ľavé koleno. Práve na trati v Tofane sa budú konať preteky na ZOH 2026.



Za uplynulé dva týždne utrpela nepríjemný pád hneď pätica celkových víťazov SP. Okrem Shiffrinovej a Brignoneovej spadla na domácich pretekoch v Jasnej aj Slovenka Petra Vlhová, ktorej ukončilo sezónu roztrhnutie predného krížneho väzu v pravom kolene. Sezóna sa predčasne skončila aj Francúzovi Alexisovi Pinturaultovi a Aleksandrovi Aamodtovi Kildemu, ktorý je partner Shiffrinovej.



Zjazd v Cortine napokon vyhrala Rakúšanka Stephanie Venierová, pre ktorú to bolo druhé víťazstvo vo SP a opäť v kráľovskej alpskej disciplíne.