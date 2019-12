Shiffrinová popri triumfe stíhala radiť O'Brienovej

Lienz 28. decembra (TASR) - Mikaela Shiffrinová potvrdila svoju extratriedu na svahu aj v sobotňajšom obrovskom slalome SP, no v rakúskom Lienzi nemyslela len na svoje víťazstvo. Medzi prvým a druhým kolom si totiž našla čas, aby pomohla jedinej ďalšej lyžiarke z USA na štarte Nine O'Brienovej.



Shiffrinová zajazdila bezchybné prvé kolo, rýchlo absolvovala rozhovory pre médiá a zamierila späť na štart, aby pomohla svojej krajanke. "Dala mi dosť podrobný opis trate. Povedala mi o všetkom, čo cítila, takže mi to veľmi pomohlo," povedala pre agentúru AP dvadsaťdvaročná O'Brienová, ktorá odštartovala s číslom 35.



I keď sa nakoniec z postupu do 2. kola netešila, ocenila rady od oveľa skúsenejšej tímovej kolegyne. "Síce sa mi ich nepodarilo naplniť, ale veľmi si to vážim. Je pre mňa veľkou inšpiráciou. Síce nastavila latku dosť vysoko, ale je zábava sa o to pokúšať," dodala.



Shiffrinová dominovala aj v druhom kole a s veľkým náskokom 1,36 s triumfovala pred Taliankou Martou Bassinovou. Pomoc O'Brienovej medzi oboma kolami brala ako samozrejmosť. "Chcela som to spraviť, chcem, aby boli úspešné aj moje tímové kolegyne. Viem, aké je ťažké ísť naplno a nezmestiť sa do Top 30. Viem, aké ťažké je ísť do SP v mladom veku, keď vám nikto nepomáha. Aj preto bolo vždy dôležité, že som mala pri sebe mamu," Shiffrinová si pripomenula svoje začiatky, keď vstúpila do seriálu vo veku len 15 rokov. Informovala agentúra AP.