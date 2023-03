Shiffrinová prekonala Stenmarka, má 87 triumfov, Vlhová nedokončila

výsledky:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:41,77,

2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,92,

3. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +0,95,

4. Paula Moltzanová (USA) +1,54,

5. Laurence St. Germainová (Kan.) +1,59,

6. Lena Dürrová (Nem.) +2,03,

7. Melanie Meillardová (Švaj.) +2,18,

8. Leona Popovičová (Chor.) +2,43,

9. Ana Buciková (Slov.) +2,47,

10. Cornelia Öhlundová (Švéd.) +2,50 .... Petra VLHOVÁ (SR) nedokončila 2. kolo

celkové hodnotenie slalomu (po 10 z 11 pretekov):



1. Shiffrinová 885 bodov, 2. Holdenerová 610, 3. VLHOVÁ 530, 4. Dürrová 475, 5. Swennová-Larssonová 470, 6. Moltzanová 297



celkové hodnotenie SP (po 34 z 38):



1. Shiffrinová 2028, 2. VLHOVÁ 1025, 3. Lara Gutová Behramiová (Švaj.) 1005, 4. Federica Brignoneová (Tal.) 939, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 800, 6. Holdenerová 795

Are 11. marca (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová dosiahla 87. víťazstvo vo Svetovom pohári a prekonala absolútny rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka. Jej 53. triumf v slalome SP je najviac v akejkoľvek disciplíne medzi mužmi i ženami. Vo švédskom Are triumfovala Američanka v sobotu pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou (+0,92) a domácou Annou Swennovou Larssonovou (+0,95). Petra Vlhová nedokončila druhé kolo.Shiffrinová predviedla v oboch kolách plynulú jazdu a hoci v druhom kole sa nevyhla zaváhaniu v hornej časti trate, v cieli mala veľký náskok. Okrem 53 triumfov v slalome pridala 20 víťazstiev v "obráku", 5 v super-G, po 3 v zjazde a paralelných mestských pretekoch, 2 v paralelných slalomoch a 1 v kombinácii. Celkovo získala vo SP 136 pódiových umiestnení (87-25-24).povedala po pretekoch dojatá Američanka.Jej výkon sledoval aj Stenmark, ktorý pre agentúru AP uviedol:Slovenská reprezentantka sa po veľkej chybe v prvom kole chcela pokúsiť o lepšie umiestnenie, no risk jej nevyšiel. Najskôr zaváhala v úvode druhého kola, stratené stotiny chcela dohnať riskantnejšou jazdou, ktorá ju napokon zradila, keď neprešla bránku. Vlhová naposledy nedokončila slalom SP v novembri 2019 vo fínskom Levi, keď v druhom kole spadla.