Shiffrinová sa vráti v Are: Slalom je reálny, „obrák“ otázny

New York 4. marca (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa po zranení kolena vráti do súťažného kolotoča na podujatí Svetového pohára vo švédskom Are (9.-10. marca). Rekordérka v počte víťazstiev v pretekoch SP sa zrejme predstaví iba v slalome, štart v "obráku" jej tím nepotvrdil.



"Stav Mikaely sa zlepšuje a cíti, že slalom je reálny, no ´obrák´ je zatiaľ otázny. Viac informácií poskytneme v najbližších dňoch," uviedol v pondelkovom vyhlásení Shiffrinovej tím.



Päťnásobná celková víťazka Svetového pohára utrpela zranenie koncom januára v zjazde v Cortine d'Ampezzo. Vyšetrenia ukázali, že neprišlo k vážnejšiemu poškodeniu väzov, napriek tomu vynechala viacero pretekov. Jej absenciu využila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, ktorá predstihla Američanku a na čele celkového poradia SP má 1594 bodov. V boji o veľký glóbus vedie pred druhou Federicou Brignoneovou z Talianska (1268 b), Shiffrinová je tretia so stratou 256 b na Gutovú-Behramiovú.



Dvadsaťosemročná Američanka naďalej vedie poradie slalomu so 630 bodmi pred Slovenskou Petrou Vlhovou (505), ktorú však vyradilo do konca sezóny zranenie kolena. Tretia v poradí je Nemka Lena Dürrová, ktorá má 442 bodov a ako jediná môže prekaziť Shiffrinovej radosť z malého glóbusu.



Do konca sezóny zostávajú okrem podujatí v Are ešte finálové súťaže v rakúskom Saalbachu (16.24. marca).