Shiffrinová sa zotavila zo zranenia,v Levi môže prekonať Stenmarka

Levi 18. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa zotavila zo zranenia chrbta a v Levi sa koncom týždňa vráti do kolotoča Svetového pohára. Vo fínskom stredisku absolvuje dva slalomy a môže vyrovnať či prekonať rekord Švéda Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev v jednej disciplíne. Stenmark má na konte 46. triumfov v obrovskom slalome, Shiffrinová doposiaľ v SP vyhrala 45 slalomov.



"Iba niekoľko dní pred príchodom do Levi som mohla začať naplno trénovať. Trápili ma bolesti chrbta a kŕče. To najhoršie mám už našťastie za sebou a môžem sa opäť venovať lyžovaniu," citovala slová Shiffrinovej agentúra AP. Američanka vynechala paralelnú súťaž v rakúskom Lechu. V Colorade sa zotavovala zo zranenia, ktoré si privodila v októbri v obrovskom slalome v Söldene, kde vystúpila na najvyšší stupienok.