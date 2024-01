Shiffrinová so slalomárskym triple v Jasnej: Milujem to tu

Jasná 21. januára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová potvrdila, že Jasná je jej obľúbené miesto a tretíkrát za sebou triumfovala v slalome. V stredisku v Nízkych Tatrách nenašla premožiteľku po rokoch 2016 a 2021 ani v nedeľu, keď predstihla o štrnásť stotín sekundy Chorvátku Zrinku Ljutičovú a Švédku Annu Swennovú Larssonovú (+0,81 s). Líderka celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie disciplíny po pretekoch uviedla, že to v Jasnej "miluje".



"Cítim sa dobre. Bol to emocionálne ťažký víkend. Som veľmi šťastná a spokojná za moje výkony. Jediný problém je, že je veľmi ďaleko, kým sa sem dostanete," uviedla v rozhovore po pretekoch. Shiffrinová má na konte už 95. triumfov v prestížnom seriál a 58. v špeciálnom slalome. Dosiahla zároveň 150. pódium v kariére.



Američanka vylepšila výsledky spred troch rokov, keď v slalome zvíťazila, no v obrovskom slalome skončila tretia. Slovenka si v sobotu poranila väzy v pravom kolene a sezóna sa pre ňu skončila. "Oná ma veľkú podporu. Bude to trvať určitý čas, kým sa z toho dostane. Petra je však silná po fyzickej aj mentálnej stránke. Určite sa vráti späť silná," povedala Shiffrinová.



Práve najúspešnejšia slovenská lyžiarka bola jej najväčšou konkurentkou v boji o malý glóbus. V hodnotení slalomu má 630 bodov a 125-bodový náskok pred druhou Vlhovou. Tretia Lena Dürrová z Nemecka stráca 228 bodov. "Veľmi nám dnes chýbala, myslím si, že by predviedla rýchlu jazdu. Rada sa pozerám na to, ako lyžuje. Vďaka nej posúvam na lepšiu úroveň aj svoje výkony. Zrinka predviedla dobrý výkon a rovnako aj Anna Swennová. Dnes to bol špeciálny deň, no Petra nám bude veľmi chýbať vo zvyšku sezóny."



Shiffrinová sa stala víťazkou Veľkej ceny Demänovských jaskýň, keď získala počas dvoch dní 180 bodov a dúfa, že sa preteky do slovenského strediska ešte vrátia: "Mám z Jasnej rovnaké pocity ako po Killingtone. Je to unikátne tým, že keď idete dole kopcom, tak v polovici trate je na boku veľký dav fanúšikov. Počujete veľa hluku a je to niečo, čo inde nenájdete."



Rovnako ako Švédka Sara Hectorová v sobotu aj suverénka sezóny získala originálnu korunku určenú pre víťazku: "Nenechávam si všetky trofeje a rozdávam ich členom tímu. Všetky tieto trofeje sú však krásne a rada by som si ich zobrala domov, ale bojím sa, že sú príliš krehké a rozbijem ich cestou. Pôsobia veľmi cenne, dávam im 10 z 10."