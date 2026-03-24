Shiffrinová vyhrala slalom a je blízko k zisku veľkého glóbusu
Shiffrinová má veľkú šancu vyrovnať v počte celkových triumfov v prestížnom seriáli rekordný zápis Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej.
Hafjell 24. marca (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vyhrala finálový slalom Svetového pohára v Hafjelli a je blízko k zisku šiesteho veľkého glóbusu za celkové prvenstvo. V nórskom stredisku triumfovala suverénnym spôsobom o 1,32 sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Tretia skončila Nemka Emma Aicherová (+1,36).
Shiffrinová má veľkú šancu vyrovnať v počte celkových triumfov v prestížnom seriáli rekordný zápis Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej. Pred stredajším záverečným obrovským slalomom má pred Aicherovou 85-bodový náskok. V Hafjelli slávila Sfiffrinová rekordný 110. triumf vo SP. Na dlhej trati so 79 bránkami predviedla v 1. kole dynamickú jazdu a potvrdila svoju tohtosezónnu slalomovú dominanciu. Na čele sa usadila s výrazným náskok 1,10 s pred Holdenerovou, ktorý v 2. kole ešte zveľadila.
Už v Špindlerovom Mlyne získala Shiffrinová v predstihu rekordný deviaty malý glóbus v najtočivejšej alpskej disciplíne. V historických tabuľkách sa dostala pred krajanku Lindsey Vonnovú a Švéda Ingemara Stenmarka, ktorí nazbierali osem trofejí v zjazde, resp. slalome. Shiffrinová v slalome triumfovala aj na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. V tejto sezóne v ňom našla premožiteľku iba v Kranjskej Gore, kde ju zdolala Švajčiarka Camille Rastová.
„V uplynulých troch rokoch sa mi dostalo veľkej podpory zo strany môjho tímu i fanúšikov na celom svete. Chcem sa všetkým pekne poďakovať. Boli pre mňa hnacím motorom. Táto sezóna je veľmi vzrušujúca, absolvovali sme mnohé napínavé preteky vrátane zimnej olympiády. S Emmou sme kamarátky, ale v stredu si nič nedarujeme. Mám síce náskok 85 bodov, ešte však nič nie je rozhodnuté. Bude to boj až do konca,“ uviedla Shiffrinová v cieľových priestoroch.
Shiffrinová má veľkú šancu vyrovnať v počte celkových triumfov v prestížnom seriáli rekordný zápis Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej. Pred stredajším záverečným obrovským slalomom má pred Aicherovou 85-bodový náskok. V Hafjelli slávila Sfiffrinová rekordný 110. triumf vo SP. Na dlhej trati so 79 bránkami predviedla v 1. kole dynamickú jazdu a potvrdila svoju tohtosezónnu slalomovú dominanciu. Na čele sa usadila s výrazným náskok 1,10 s pred Holdenerovou, ktorý v 2. kole ešte zveľadila.
Už v Špindlerovom Mlyne získala Shiffrinová v predstihu rekordný deviaty malý glóbus v najtočivejšej alpskej disciplíne. V historických tabuľkách sa dostala pred krajanku Lindsey Vonnovú a Švéda Ingemara Stenmarka, ktorí nazbierali osem trofejí v zjazde, resp. slalome. Shiffrinová v slalome triumfovala aj na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. V tejto sezóne v ňom našla premožiteľku iba v Kranjskej Gore, kde ju zdolala Švajčiarka Camille Rastová.
„V uplynulých troch rokoch sa mi dostalo veľkej podpory zo strany môjho tímu i fanúšikov na celom svete. Chcem sa všetkým pekne poďakovať. Boli pre mňa hnacím motorom. Táto sezóna je veľmi vzrušujúca, absolvovali sme mnohé napínavé preteky vrátane zimnej olympiády. S Emmou sme kamarátky, ale v stredu si nič nedarujeme. Mám síce náskok 85 bodov, ešte však nič nie je rozhodnuté. Bude to boj až do konca,“ uviedla Shiffrinová v cieľových priestoroch.
finále SP v alpskom lyžovaní v Hafjelli
ženy - slalom: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:07,61 min, 2. Wendy Holdenerová (Švajč.) +1,32 s, 3. Emma Aicherová (Nem.) +1,36, 4. Katharina Truppeová (Rak.) +1,67, 5. Paula Moltzanová (USA) +1,83, 6. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +2,28, 7. Sara Hectorová (Švéd.) +2,40, 8. Caitlin McFarlaneová (Fr.) +2,59, 9. Anna Trockerová (Tal.) +2,87, 10. Marion Chevrierová (Fr.) +3,06
Celkové poradie SP (po 36 súťažiach):
1. Shiffrinová 1386 bodov, 2. Aicherová 1301, 3. Camille Rastová (Švajč.) 1009, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 982, 5. Moltzanová 784, 6. Alice Robinsonová (Nový Zél.) 779
Konečné poradie v slalome (po 10 súťažiach):
1. Shiffrinová 980 bodov, 2. Rastová 538, 3. Holdenerová 498, 4. Truppeová 441, 5. Moltzanová 392, 6. Aicherová 381, 7. Lara Colturiová (Alb.) 344, 8. Swennová-Larssonová 304, 9. Lena Dürrová (Nem.) 246, 10. Hectorová 213
ženy - slalom: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:07,61 min, 2. Wendy Holdenerová (Švajč.) +1,32 s, 3. Emma Aicherová (Nem.) +1,36, 4. Katharina Truppeová (Rak.) +1,67, 5. Paula Moltzanová (USA) +1,83, 6. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +2,28, 7. Sara Hectorová (Švéd.) +2,40, 8. Caitlin McFarlaneová (Fr.) +2,59, 9. Anna Trockerová (Tal.) +2,87, 10. Marion Chevrierová (Fr.) +3,06
Celkové poradie SP (po 36 súťažiach):
1. Shiffrinová 1386 bodov, 2. Aicherová 1301, 3. Camille Rastová (Švajč.) 1009, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 982, 5. Moltzanová 784, 6. Alice Robinsonová (Nový Zél.) 779
Konečné poradie v slalome (po 10 súťažiach):
1. Shiffrinová 980 bodov, 2. Rastová 538, 3. Holdenerová 498, 4. Truppeová 441, 5. Moltzanová 392, 6. Aicherová 381, 7. Lara Colturiová (Alb.) 344, 8. Swennová-Larssonová 304, 9. Lena Dürrová (Nem.) 246, 10. Hectorová 213