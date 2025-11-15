< sekcia Šport
Shiffrinová suverénne vyhrala úvodný slalom sezóny v Levi
Shiffrinová zvíťazila v Levi deviatykrát.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Levi 15. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová suverénnym spôsobom triumfovala v úvodnom slalome novej sezóny Svetového pohára v Levi. Vo fínskom stredisku predstihla o 1,66 s stotín Albánku Laru Colturiovú a slávila rekordný 102. triumf v prestížnom seriáli. Tretia skončila so stratou 2,59 Nemka Emma Eicherová.
Shiffrinová zvíťazila v Levi deviatykrát. Výbornú východiskovú pozíciu si vytvorila už po prvom kole, po ktorom sa usadila na prvom mieste s náskokom 1,08 s pred Colturiovou. Aj v druhom kole dosiahla najrýchlejší čas a vďaka zisku 100 bodov sa dostala na čelo celkového poradia SP, v ľadovcovej ouvertúre v obrovskom slalome v rakúskom Söldene skončila štvrtá. Slovensko nemalo v pretekoch svoje zastúpenie.
„Úvodný slalom sezóny mi vyšiel na jednotku. Zúročila som kvalitnú letnú prípravu, cítila som sa na trati mentálne silná. V Levi sa cítim ako doma, je to jedno z mojich najobľúbenejších stredísk. Lepší úvod sezóny som si ani nemohla želať," uviedla v cieľových priestoroch Shiffrinová, ktorá v sobotu vyhrala 65. slalom v SP a od organizátorov v Levi dostala tradičný darček - sobie mláďa.
Shiffrinovej krajanka Paula Moltzanová predviedla v 2. kole druhú najrýchlejšiu jazdu a posunula sa na štvrté miesto, o ktoré sa delila s Nemkou Lenou Dürrovou. Obhajkyňa malého glóbusu za slalom Chorvátka Zrinka Ljutičová obsadila šiestu priečku s mankom 2,80 na dominantnú Shiffrinovú, ktorá za polárnym kruhom v Levi zavŕšila víťazný hetrik.
Výsledky slalomu SP žien v Levi:
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:48.92, 2. Lara Colturiová (Alb.) +1,66 s, 3. Emma Aicherová (Nem.) +2,59, 4. Lena Dürrová (Nem.) a Paula Moltzanová (USA) +2,74, 6. Zrinka Ljutičová (Chor.) +2,80, 7. Neja Dvorniková (Slovin.) +3,00, 8. Wendy Holdenerová (Švajč.) +3,06, 9. Marion Chevrierová (Fr.) +3,16, 10. Katharina Liensbergerová (Rak.) +3,20
Celkové poradie SP (po dvoch súťažiach):
1. Shiffrinová 150 bodov, 2. Moltzanová 130, 3. Colturiová 116, 4. Julia Scheibová (Rak.) 100, 5. Dürrová 68, 6. Ljutičová 66
slalom (1):
1. Shiffrinová 100, 2. Colturiová 80, 3. Aicherová 60, 4. Moltzanová a Dürrová 50, 6. Ljutičová 40
Shiffrinová zvíťazila v Levi deviatykrát. Výbornú východiskovú pozíciu si vytvorila už po prvom kole, po ktorom sa usadila na prvom mieste s náskokom 1,08 s pred Colturiovou. Aj v druhom kole dosiahla najrýchlejší čas a vďaka zisku 100 bodov sa dostala na čelo celkového poradia SP, v ľadovcovej ouvertúre v obrovskom slalome v rakúskom Söldene skončila štvrtá. Slovensko nemalo v pretekoch svoje zastúpenie.
„Úvodný slalom sezóny mi vyšiel na jednotku. Zúročila som kvalitnú letnú prípravu, cítila som sa na trati mentálne silná. V Levi sa cítim ako doma, je to jedno z mojich najobľúbenejších stredísk. Lepší úvod sezóny som si ani nemohla želať," uviedla v cieľových priestoroch Shiffrinová, ktorá v sobotu vyhrala 65. slalom v SP a od organizátorov v Levi dostala tradičný darček - sobie mláďa.
Shiffrinovej krajanka Paula Moltzanová predviedla v 2. kole druhú najrýchlejšiu jazdu a posunula sa na štvrté miesto, o ktoré sa delila s Nemkou Lenou Dürrovou. Obhajkyňa malého glóbusu za slalom Chorvátka Zrinka Ljutičová obsadila šiestu priečku s mankom 2,80 na dominantnú Shiffrinovú, ktorá za polárnym kruhom v Levi zavŕšila víťazný hetrik.
Výsledky slalomu SP žien v Levi:
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:48.92, 2. Lara Colturiová (Alb.) +1,66 s, 3. Emma Aicherová (Nem.) +2,59, 4. Lena Dürrová (Nem.) a Paula Moltzanová (USA) +2,74, 6. Zrinka Ljutičová (Chor.) +2,80, 7. Neja Dvorniková (Slovin.) +3,00, 8. Wendy Holdenerová (Švajč.) +3,06, 9. Marion Chevrierová (Fr.) +3,16, 10. Katharina Liensbergerová (Rak.) +3,20
Celkové poradie SP (po dvoch súťažiach):
1. Shiffrinová 150 bodov, 2. Moltzanová 130, 3. Colturiová 116, 4. Julia Scheibová (Rak.) 100, 5. Dürrová 68, 6. Ljutičová 66
slalom (1):
1. Shiffrinová 100, 2. Colturiová 80, 3. Aicherová 60, 4. Moltzanová a Dürrová 50, 6. Ljutičová 40