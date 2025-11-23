Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Shiffrinová triumfovala v slalome v Gurgli

Američanka Mikaela Shiffrinová sa rozcvičuje pred alpským lyžovaním, slalomom ženského Svetového pohára, v Gurgli v Rakúsku, v nedeľu 23. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Fenomenálna Američanka slávila rekordný 103. triumf v prestížnom seriáli, z toho 66. v slalome.

Gurgl 23. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v druhom slalome novej sezóny Svetového pohára. V Rakúskom stredisku Gurgl zopakovala triumf spred týždňa vo fínskom Levi, keď o sekundu a 23 stotín zdolala Laru Colturiovú z Albánska, tretia bola s odstupom 1,41 sekundy Camille Rastová zo Švajčiarska.

Fenomenálna Američanka slávila rekordný 103. triumf v prestížnom seriáli, z toho 66. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 159. pódiové umiestnenie v SP a 91. v slalome. Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí SP, má náskok 54 bodov pred Colturiovou. Tretia Paula Moltzanová z USA stráca 75 bodov.

Preteky nedokončila jedna z favoritiek Zrinka Ljutičová, Američanka išla naopak bezchybne. Previedla konštantné jazdy v oboch kolách a rovnako ako v Levi nechala súperky ďaleko za sebou o vyše sekundu. Po prvom kole viedla pred Colturiovou o 31 stotín, v druhom však odstup od súperiek výrazne navýšila: „Bola to jedna z mojich najlepších jázd. Po prvom kole to bolo relatívne tesné, ale v druhom som našla ten správny prevodový stupeň. Momentálne sa cítim veľmi stabilne,“ citovala APA slová Shiffrinovej.

Slovensko nemalo v Rakúsku zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac. Ďalšie preteky sú na programe o týždeň v zámorí, v horskom stredisku Copper Mountain budú ženy bojovať o body v obrovskom slalome a slalome.

výsledky:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:48,11 min., 2. Lara Colturiová (Alb.) +1,23 s, 3. Camille Rastová (Švajč.) +1,41, 4. Wendy Holdenerová (Švajč.) +1,59, 5. Paula Moltzanová (USA) +1,74, 6. Katharina Truppeová (Rak.) +2,05, 7. Lena Dürrová (Nem.) +2,23, 8. Sara Hectorová (Švéd.) +2,24, 9. Emma Aicherová (Nem.) +2,79, 10. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +2,84


poradie v slalome po 2 z 10 pretekov:

1. Shiffrinová (USA) 200 b., 2. Colturiová 160, 3. Moltzanová (USA) 95, 4. Aicherová 89, 5. Dürrová 86, 6. Holdenerová 82

celkové poradie po 3 z 37 pretekov:

1. Shiffrinová (USA) 250 b., 2 Colturiová 196, 3. Moltzanová (USA) 175, 4. Dürrová 104, 5. Julia Scheibová (Rak.) 100, 6. Aicherová 92
