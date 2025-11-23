< sekcia Šport
Shiffrinová triumfovala v slalome v Gurgli
Fenomenálna Američanka slávila rekordný 103. triumf v prestížnom seriáli, z toho 66. v slalome.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gurgl 23. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v druhom slalome novej sezóny Svetového pohára. V Rakúskom stredisku Gurgl zopakovala triumf spred týždňa vo fínskom Levi, keď o sekundu a 23 stotín zdolala Laru Colturiovú z Albánska, tretia bola s odstupom 1,41 sekundy Camille Rastová zo Švajčiarska.
Fenomenálna Američanka slávila rekordný 103. triumf v prestížnom seriáli, z toho 66. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 159. pódiové umiestnenie v SP a 91. v slalome. Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí SP, má náskok 54 bodov pred Colturiovou. Tretia Paula Moltzanová z USA stráca 75 bodov.
Preteky nedokončila jedna z favoritiek Zrinka Ljutičová, Američanka išla naopak bezchybne. Previedla konštantné jazdy v oboch kolách a rovnako ako v Levi nechala súperky ďaleko za sebou o vyše sekundu. Po prvom kole viedla pred Colturiovou o 31 stotín, v druhom však odstup od súperiek výrazne navýšila: „Bola to jedna z mojich najlepších jázd. Po prvom kole to bolo relatívne tesné, ale v druhom som našla ten správny prevodový stupeň. Momentálne sa cítim veľmi stabilne,“ citovala APA slová Shiffrinovej.
Slovensko nemalo v Rakúsku zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac. Ďalšie preteky sú na programe o týždeň v zámorí, v horskom stredisku Copper Mountain budú ženy bojovať o body v obrovskom slalome a slalome.
Fenomenálna Američanka slávila rekordný 103. triumf v prestížnom seriáli, z toho 66. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 159. pódiové umiestnenie v SP a 91. v slalome. Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí SP, má náskok 54 bodov pred Colturiovou. Tretia Paula Moltzanová z USA stráca 75 bodov.
Preteky nedokončila jedna z favoritiek Zrinka Ljutičová, Američanka išla naopak bezchybne. Previedla konštantné jazdy v oboch kolách a rovnako ako v Levi nechala súperky ďaleko za sebou o vyše sekundu. Po prvom kole viedla pred Colturiovou o 31 stotín, v druhom však odstup od súperiek výrazne navýšila: „Bola to jedna z mojich najlepších jázd. Po prvom kole to bolo relatívne tesné, ale v druhom som našla ten správny prevodový stupeň. Momentálne sa cítim veľmi stabilne,“ citovala APA slová Shiffrinovej.
Slovensko nemalo v Rakúsku zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac. Ďalšie preteky sú na programe o týždeň v zámorí, v horskom stredisku Copper Mountain budú ženy bojovať o body v obrovskom slalome a slalome.
výsledky:
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:48,11 min., 2. Lara Colturiová (Alb.) +1,23 s, 3. Camille Rastová (Švajč.) +1,41, 4. Wendy Holdenerová (Švajč.) +1,59, 5. Paula Moltzanová (USA) +1,74, 6. Katharina Truppeová (Rak.) +2,05, 7. Lena Dürrová (Nem.) +2,23, 8. Sara Hectorová (Švéd.) +2,24, 9. Emma Aicherová (Nem.) +2,79, 10. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +2,84
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:48,11 min., 2. Lara Colturiová (Alb.) +1,23 s, 3. Camille Rastová (Švajč.) +1,41, 4. Wendy Holdenerová (Švajč.) +1,59, 5. Paula Moltzanová (USA) +1,74, 6. Katharina Truppeová (Rak.) +2,05, 7. Lena Dürrová (Nem.) +2,23, 8. Sara Hectorová (Švéd.) +2,24, 9. Emma Aicherová (Nem.) +2,79, 10. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +2,84
poradie v slalome po 2 z 10 pretekov:
1. Shiffrinová (USA) 200 b., 2. Colturiová 160, 3. Moltzanová (USA) 95, 4. Aicherová 89, 5. Dürrová 86, 6. Holdenerová 82
celkové poradie po 3 z 37 pretekov:
1. Shiffrinová (USA) 250 b., 2 Colturiová 196, 3. Moltzanová (USA) 175, 4. Dürrová 104, 5. Julia Scheibová (Rak.) 100, 6. Aicherová 92
1. Shiffrinová (USA) 200 b., 2. Colturiová 160, 3. Moltzanová (USA) 95, 4. Aicherová 89, 5. Dürrová 86, 6. Holdenerová 82
celkové poradie po 3 z 37 pretekov:
1. Shiffrinová (USA) 250 b., 2 Colturiová 196, 3. Moltzanová (USA) 175, 4. Dürrová 104, 5. Julia Scheibová (Rak.) 100, 6. Aicherová 92