Shiffrinová v Levi ukončí dlhú prestávku: Chcem podať dobrý výkon

Levi 19. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa cez víkend vráti do súťažného diania po 300-dňovej prestávke. V januári prerušila uplynulý ročník Svetového pohára po tom, ako jej zomrel otec, neskôr zasiahla do sezóny pandémia koronavírusu. Shiffrinovej nevyšiel návrat ani v úvode tejto zimy, keď ju pred prvými pretekmi v Söldenen zastavilo zranenie.



Dvadsaťpäťročná Američanka však už odcestovala do fínskeho Levi, kde sú cez víkend na programe dva slalomy. Hoci sa snaží vyhnúť tlaku, pred pretekmi sa cíti dobre a chce uspieť. "Nechcem mať veľké očakávania, ale chcem podať čo najlepší výkon. Teším sa, že môžem opäť súťažiť a viem, že sa mi môže podariť dobrý výsledok, pretože na tréningu mi to išlo dobre," povedala Shiffrinová podľa agentúry DPA.



V Levi sa predstaví po siedmy raz, na konte má štyri víťazstvá. Vlani tam dosiahla svoj celkovo 41. triumf v slalome SP sa stala najúspešnejšou lyžiarkou v histórii tejto disciplíny. Vo Fínsku bude súperiť aj so slovenskou reprezentantkou Petrou Vlhovou.