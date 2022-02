Shiffrinová v Pekingu definitívne bez kovu: Taký je život

Peking 20. februára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová si na ZOH 2022 nevybojovala žiadnu medailu. Líderka celkového poradia Svetového pohára zavŕšila pekinské vystúpenie v tímovej súťaži, v ktorej spolu s krajanmi obsadila štvrtú priečku.



Shiffrinová nedokončila svoje najsilnejšie disciplíny slalom, obrovský slalom a kombináciu, v super-G a zjazde bola od pódiových umiestnení ďaleko. Američanka však verí, že po neúspechu sa dokáže odraziť k lepším výsledkom. "Každý človek si v živote prejde ťažkými chvíľami, treba sa po takom momente spamätať. Nikdy v živote som nezažila tri týždne s takým návalom emócií. Pocítila som sklamanie, ľútosť, nádej, optimizmus, pesimizmus, triumf a zlyhanie. Taký je život. Myslím si, že viem o sebe menej, ako pred tromi týždňami. Keď však zistíte, že niečo neviete, nie je to vždy na škodu. Môžete si povedať, tak táto teória nie je správna, poďme skúsiť niečo iné," hľadala pozitíva.



Američanka ašpirovala na post najväčšej osobnosti svojej krajiny, no po zlyhaní čelí posmechu a kritike. Dvojnásobná olympijská šampiónka priznáva, že sa jej to občas dotýka. "Niekedy sú ľudia takí zlomyseľní, že nemáte chuť ani existovať. Verím, že ich nestretnem tvárou v tvárou. Som si však istá, že keby sa to stalo, tak by také veci nehovorili. To si môžu dovoliť iba na internete."



Shiffrinová môže ešte sezónu zakončiť úspešne. V boji o veľký krištáľový glóbus má náskok 17 bodov pred Slovenkou Petrou Vlhovou.