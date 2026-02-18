< sekcia Šport
Shiffrinová vedie slalom, Vlhová priebežne na 29. mieste
Úradujúca olympijská šampiónka Petra Vlhová figurovala so stratou 2,86 sekundy na 29. mieste, čo znamenalo, že sa predstaví v úvode 2. kola.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d'Ampezzo 18. februára (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa usadila na čele poradia po 1. kole slalomu na ZOH 2026. Favoritka na triumf viedla s výrazným náskokom 82 stotín sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou, priebežne tretia bola Cornelia Öhlundová zo Švédska (+1,00). Do diania zasiahli aj dve slovenské reprezentantky. Úradujúca olympijská šampiónka Petra Vlhová figurovala so stratou 2,86 sekundy na 29. mieste, čo znamenalo, že sa predstaví v úvode 2. kola. Na štarte bolo spolu 95 pretekárok vrátane Slovenky Kataríny Šrobovej, ktorá svoju jazdu nedokončila.
Ženský slalom uzatváral na ZOH 2026 súťaže v alpskom lyžovaní. Jednoznačnou favoritkou na zlato v ňom bola Shiffrinová, ktorej cieľom bolo druhé slalomové zlato pod piatimi kruhmi v kariére. Najcennejší kov v tejto disciplíne získala americká hviezda ešte ako 18-ročná v roku 2014 na svojej prvej olympiáde v Soči.
Úvodné kolo slalomu vyskladal rakúsky tréner Klaus Mayrhofer, ktorý postavil plynulú trať. Potrebné bolo na nej získať správny rytmus, jazdiť agresívnym spôsobom a každé zvoľnenie tempa sa premietlo do straty na medzičasoch. Umiestnenie bránok sadlo najviac práve Shiffrinovej, ktorá išla dominantne so štartovým číslom sedem. Kombináciu vo vrchnej časti trate prešla úplne odlišným štýlom, ako šestica elitných pretekárok pred ňou. V cieli jej to vynieslo výrazný náskok pred konkurenciou.
Vzhľadom na náročné zotavovanie sa po ťažkom zranení kolena to v prípade Vlhovej nebolo o obhajobe zlata z Pekingu. Tridsaťročná Liptáčka si podobné ciele nedávala a jej prioritou bol najmä návrat medzi slalomársku elitu. Utorkový žreb štartových čísel rozhodol, že Vlhová sa spustí na svahu Tofana ako 23. v poradí. Slovenská lyžiarka nedokázala ísť na príliš veľké riziko, čo sa premietlo na jej výslednom čase. Stačilo jej to však na umiestnenie v elitnej tridsiatke, ktorá pôjde v 2. kole v obrátenom poradí. „Pocity sú všelijaké, mám v sebe veľké emócie. Som šťastná, že som tu,“ uviedla Vlhová so slzami na úvod rozhovoru pre STVR Šport. „Veľmi sa teším, že som tu a dokázala som sa vrátiť na štart. Je to veľmi náročné, keďže moje telo nereaguje tak, ako to bolo predtým. Bojujem, teším sa, že som v cieli, aj keď na trati to bolo všelijaké. O výsledok mi vôbec nešlo, išlo mi o to, aby som sa vrátila späť a bola v pretekovom móde. Už to bola naozaj dlhá doba. Čaká ma veľký boj, som však odhodlaná, no stále na začiatku,“ doplnila Vlhová.
O prekvapenie prvého kola sa postarala juniorská majsterka sveta z minulého roka Cornelia Öhlundová. Dvadsaťročná švédska nádej, ktorej doteraz najlepším umiestnením vo Svetovom pohári bolo 5. miesto zo Sestriere, predviedla výbornú jazdu a zaradila sa medzi ašpirantky na pódiové umiestnenie so stratou jednej sekundy na vedúcu Shiffrinovú.
Vlhová štartovala v Cortine d'Ampezzo druhýkrát. Počas uplynulého týždňa sa spolu s krajankou Šrobovou predstavila v tímovej kombinácii, ktorá pozostávala zo zjazdu a slalomu. Pod piatimi kruhmi mala táto disciplína premiéru. Slovenské duo však v cieli neklasifikovali po tom, čo Vlhová nedokončila svoj slalomársky úsek. Víťazka veľkého krištáľového glóbusu z roku 2021 sa vrátila do súťažného kolotoča po viac ako dvoch rokoch od zranenia, ktoré utrpela 20. januára 2024 počas domáceho obrovského slalomu v Jasnej. Po páde sa musela podrobiť operácii kolena, následná rehabilitácia jej stav nezlepšila natoľko, aby mohla opäť pretekať. Podstúpila tak ďalší operačný zákrok. Svoju túžbu vrátiť sa olympijských svahoch definitívne potvrdila v januári tohto roka, kedy jej dali lekári zelenú.
