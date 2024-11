Shiffrinová viedla po 1. kole obrovského slalomu v Killingtone

Killington 30. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa usadila na čele po úvodnej pätnástke 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v Killingtone. Domáca pretekárka viedla s náskokom 32 stotín pred Švédkou Sarou Hectorovou, tretia bola s mankom 0,61 sekundy Thea Louise Stjernesundová z Nórska.



Domáca superhviezda predviedla plynulú jazdu bez výrazného zaváhania a má tak na dosah jubilejné 100. víťazstvo v pretekoch SP. Najviac sa jej priblížila Hectorová, ktorá bola na druhom medzičase v zelených číslach, no nakoniec stratila viac ako tri desatiny. Menej ako sekundovú stratu mala okrem Stjernesundovej už len štvrtá Chorvátka Zrinka Ljutičová (+0,84). Víťazka úvodného "obráku" tohto ročníka z rakúskeho Söldenu, Talianka Federica Brignoneová bola piata. Z prvej losovanej sedmičky nedokončila Alice Robinsonová, ktorú pretočilo a spadla. Novozélanďanka sa však postavila na lyže a prišla do cieľového priestoru. Druhé kolo bolo na programe o 19.00 SEČ.



Slovenka Petra Vlhová chýbala na štarte v Killingtone, keďže si ešte stále doliečuje zranené koleno. Na zjazdovky by sa chcela vrátiť v decembri.