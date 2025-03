Shiffrinová viedla po 1. kole slalomu v Are

Are 9. marca (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová viedla po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára vo švédskom Are. Pred druhou Nemkou Lenou Dürrovou mala náskok 43 stotín sekundy, tretia bola Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+0,52). Líderke klasifikácie disciplíny Chorvátke Zrinke Ljutičovej prvá jazda nevyšla, keď figurovala až na 10. pozícii (+1,03).



Shiffrinová prednedávnom dosiahla historickú métu, v slalome v talianskom Sestriere získala jubilejné 100. víťazstvo v SP a celkovo zaznamenala 155. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli, čím vyrovnala zápis legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka. Veľmi blízko k prvenstvu po polovici slalomu bola Švajčiarka Melanie Meillardová, ale v dolnej časti kopca výrazne stratila, podobne ako Ljutičová. Na treťom mieste sa pôvodne umiestnila Švédka Sara Hectorová, Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) však preskúmala jej výstroj a napokon zistila, že viazanie na oboch lyžiach bolo príliš vysoko. Následne ju tak diskvalifikovala. Švédsky web expressen.se uviedol, že dôvodom boli nové lyže a viazanie bolo nad povolenou výškou, čím Hectorová získala výhodu oproti konkurentkám.



Do jednej sekundy sa v 1. kole vtesnala deviatka pretekárok. Druhé kolo je na programe o 12.30 h.