Shiffrinová vyhrala obrovský slalom a vyrovnala sa Hirscherovi

Výsledky obrovského slalomu SP v Courcheveli:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:19,63 min, 2. Federica Brignoneová (Tal.) +0,82 s, 3. Tessa Worleyová (Fr.) +1,09, 4. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,20, 5. Katharina Liensbergerová +1,54, 6. Stephanie Brunnerová (obe Rak.) +1,81, 7. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +2,09, 8. Ricarda Haaserová (Rak.) +2,26, 9. Sofia Goggiová (Tal.) +2,27, 10. Sara Hectorová (Švéd.) +2,29, ..., Petra VLHOVÁ (SR) nedokončila 1. kolo

Courchevel 14. decembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová suverénne zvíťazila v pondelňajšom obrovskom slalome Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli. Dosiahla 67. triumf na podujatiach SP a prvý od 26. januára. Na druhom mieste skončila s odstupom 82 stotín sekundy Talianka Federica Brignoneová, tretia bola Francúzka Tessa Worleyová (+1,09 s). Slovenka Petra Vlhová nedokončila 1. kolo, zostala však na čele celkového poradia prestížneho seriálu so ziskom 420 bodov.Dvadsaťpäťročná Shiffrinová sa 67. víťazstvom vyrovnala v historických tabuľkách Rakúšanovi Marcelovi Hirscherovi. Viac majú konte už iba Švéd Ingemar Stenmark (86) a ďalšia Američanka Lindsey Vonnová (82). V obrovskom slalome si Shiffrinová pripísala dvanásty úspech, v Courcheveli vyhrala už tretiu súťaž v tejto disciplíne a celkovo piate preteky. "," citoval portál laola1.at Shiffrinovú, ktorá prerušila predchádzajúcu sezónu po nečakanom úmrtí otca. Jej návrat v tomto ročníku pribrzdili zdravotné problémy.Organizátori preložili druhý "obrák" v Courcheveli z nedele a zjazdovku museli pripraviť po napadnutí hrubej vrstvy mokrého snehu. Švajčiarsky tréner nachystal trať s prudkými zmenami rytmu, ktorá narobila problémy viacerým pretekárkam aj z elitnej žrebovanej sedmičky. Kritické boli predovšetkým posledné tri veľmi zavreté brány. Shiffrinová viedla už po prvom kole, pred Taliankou Martou Bassinovou, ktorá sa radovala v úvodných dvoch "obrákoch" tejto zimy, si vypracovala náskok 7 stotín sekundy. Brignoneová na tretej pozícii zaostávala o 0,14 s. Vlhová štartovala s číslom 6, vo vrchnej pasáži sa snažila držať vysokú stopu a včas časovať oblúky. V strednej časti sa však nechala rozhodiť a už sa nedokázala vrátiť do rytmu, na treťom medzičase zaostávala o vyše pol sekundy. Tieto ťažkosti vyústili až do vypadnutia tesne pred cieľom, prvé kolo nedokončili z elitnej skupiny ani Nórka Mina Fürst Holtmannová a Novozélanďanka Alice Robinsonová. Pod sekundové manko sa zmestili už len členky druhej žrebovanej skupiny 8-15, Rakúšanka Stephanie Brunnerová (+0,70 s) a Worleyová (+0,88 s).V druhom kole nemohla Vlhová využiť trať, ktorú mal na starosti jej tím. Worleyová sa na pódium vyšvihla z piateho miesta. Brignoneová sa v náročnej prostrednej pasáži skĺzla po vnútornej lyži, ale dokázala odvrátiť takmer nevyhnutný pád a dokonca si zachovať dostatočnú rýchlosť na to, aby v cieli skončila v zelených číslach. Jej krajanka sa dopustila identickej chyby, no Bassinová ju už nemohla ustáť a vypadla. Shiffrinová síce na druhom medzičase klesla do červených čísiel, kritickú časť však na rozdiel od súperky v boji o víťazstvo zvládla bezchybne, vďaka čomu nabrala výrazný náskok a ten si postrážila až do cieľa.