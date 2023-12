Shiffrinová vyhrala zjazd v St. Moritzi a zvýšila náskok na čele

výsledky sobotného zjazdu SP žien v St. Moritzi:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:28,84 min, 2. Sofia Goggiová (Tal.) +0,15, 3. Federica Brignoneová (Tal.) +0,17, 4. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,28, 5. Mirjam Puchnerová (Rak.) +0,39, 6. Emma Aicherová (Nem.) +0,43, 7. Stephanie Venierová (Rak.) +0,58, 8. Michelle Gisinová (Švajč.) +0,64, 9. Kira Weidleová (Nem.) +0,68, 10. Marta Bassinová (Tal.) +0,69



celkové poradie SP (po 9 z 34 súťaží): 1. Shiffrinová (USA) 620 b., 2. Brignoneová 425, 3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 405, 4. Petra VLHOVÁ (SR) 391, 5. Sara Hectorová (Švéd.) 296, 6. Goggiová 286



poradie v zjazde (1 z 11): 1. Shiffrinová 100 b., 2. Goggiová 80, 3. Brignoneová 60, 4. Hütterová 50, 5. Puchnerová 45, 6. Aicherová 40



St. Moritz 9. decembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová triumfovala v prvom zjazde prebiehajúcej sezóny Svetového pohára. Vo švajčiarskom St. Moritzi vyhrala s náskokom 15 stotín sekundy pred Sofiou Goggiovou z Talianska a upevnila si post líderky seriálu. Tretia skončila ďalšia Talianka Federica Brignoneová (+0,17). Petra Vlhová v sobotu neštartovala a v celkovom poradí seriálu klesla z druhej na štvrtú pozíciu.Shiffrinová si pripísala štvrté víťazstvo v SP v zjazde a 91. celkovo, čim opäť vylepšila svoj rekordný zápis. V slnečnom počasí na zjazdovke Corviglia získala obhajkyňa veľkého glóbusu rozhodujúci náskok v najtechnickejšej strednej pasáži trate a hoci v závere trochu stratila rýchlosť, stačilo jej to na prvenstvo." uviedla v cieli Shiffrinová, ktorá sa predtým naposledy tešila z triumfu v tejto disciplíne v marci 2022.Držiteľka malého glóbusu za zjazd z uplynulého ročníka Goggiová na ňu stratila 15 stotín, ešte o dve viac Brignoneová, ktorá sa posunula na druhé miesto celkovej klasifikácie. Pred Vlhovú sa v hodnotení SP dostala aj domáca Lara Gutová-Behramiová, ktorej však sobotňajšie preteky príliš nevyšli a skončila mimo elitnej desiatky na 13. priečke. Shiffrinová má na čele seriálu pred Brignoneovou náskok 195 bodov. Vlhová zaostáva za Američankou o 229 bodov.Tesne za pódium sa v sobotu zaradili Rakúšanky Cornelia Hütterová a Mirjam Puchnerová, najlepší výsledok v doterajšej kariére si šiestou priečkou pripísala Nemka Emma Aicherová. Preteky na dlhší čas prerušili po nepríjemnom páde Elisabeth Reisingerovej z Rakúska so štartovým číslom 31 a po zhoršení poveternostných podmienok ich neskôr predčasne ukončili po odjazdení 35 štartujúcich.Lyžiarky čaká v nedeľu vo švajčiarskom stredisku ešte ďalší super-G (10.30 h). Na budúci víkend sa ženy predstavia vo francúzskom Val d'Isere, kde 16.-17. decembra absolvujú zjazd a super-G. Vlhová sa do súťažného kolotoča vráti až 21. decembra, keď sa predstaví v slalome vo francúzskom Courcheveli.