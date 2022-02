Shiffrinová sa rozplakala: Trápi ma to, ale nie je koniec sveta

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová odchádza preč z cieľa po tom, ako vypadla v 1.kole slalomu žien v alpskom lyžovaní na ZOH 2022 v Pekingu, v stredisku Jen-čching 9. februára 2022. Foto: TASR/AP

Jen-čching 9. februára (TASR) - Pred prvou odpoveďou si dala dlhú pauzu, rozprávala pomaly a spočiatku veľmi ťažko hľadala slová. Počas 20 minút v mixzóne si niekoľkokrát poplakala, no nakoniec sa i zasmiala a povedala, že v živote sa dejú aj horšie veci ako vypadnutie na olympijských hrách. Najväčšia lyžiarska hviezda v Pekingu Mikaela Shiffrinová nedokončila po obrovskom slalome ani svoju druhú "medailovú" súťaž a postarala sa o obrovské prekvapenie.zhodnotila s trpkosťou svoje výkony.Prvá otázka médií bola prostá:No dvadsaťšesťročná Američanka dlho nevedela odpovedať.až po chvíli sa dokázala rozhovoriť:Shiffrinová prišla do horského strediska Jen-čching ako veľká favoritka úvodných dvoch ženských disciplín. Obhajkyňa zlata v obráku a zlatá zo slalomu v Soči 2014 však pohorela už na úvodných bránkach a z jej očakávaného súboja s Petrou Vlhou nič nebolo. Ani Slovenke úvodné jazdy príliš nevyšli, v obrovskom slalome skončila 14., po 1. kole slalomu jej patrilo 8. miesto, no s mankom 72 stotín sekundy na vedúcu Nemku Lenu Dürrovú mohla v 2. kole stále zabojovať o medaily.uviedla Američanka.Shiffrinová si rovnako ako v obráku vyžrebovala sedmičku a opäť to pre ňu bolo nešťastné číslo. Po športovej tragédii zostala dlho neveriacky sedieť na kraji trate:Prišli ďalšia dlhšia odmlka a ďalšie pochmúrne úvahy. Počas celej svojej kariéry sa vždy dokázala spoľahnúť na svoje výkony, svoje lyžovanie, a i keď bol na ňu vyvíjaný obrovský tlak, tak práve to ju posúvalo k najlepším výkonom:V minulosti jej v podobných chvíľach najviac pomáhal otec Jeff, ktorý zomrel vo februári 2020:Shiffrinová verí, že sa dokáže pozbierať z dvoch veľkých neúspechov a že na olympiáde v Pekingu ešte zabojuje. A optimisticky zakončila aj dlhý rozhovor v mixzóne: