Shiffrinovú trápia problémy s chrbtom, od Söldenu riadne netrénovala

New York 6. novembra (TASR) - Americkú lyžiarku Mikaelu Shiffrinovú sužujú bolesti chrbta, ktoré jej nedovoľujú pripravovať sa na ďalšie preteky Svetového pohára. V rozhovore pre agentúru AP priznala, že ju trápia silné kŕče, respektíve natiahnuté svalstvo a od triumfu v úvodnom obrovskom slalome sezóny v rakúskom Söldene (23. októbra) nestála poriadne na lyžiach.



Veľká rivalka Slovenky Petry Vlhovej slávila v ľadovcovej ouvertúre jubilejné 70. víťazstvo v kariére, ďalší triumf je však v nedohľadne, keďže Shiffrinová pre problémy s chrbtom nie je schopná momentálne ani naplno trénovať. "Prirovnala by som to k veľmi bolestivým kŕčom, respektíve natiahnutému svalstvu," uviedla v online rozhovore pre AP trojnásobná celková víťazka SP (2017, 2018, 2019). "Potrebujem, aby sa to čím skôr zahojilo. Verím, že to nebude trvať tak dlho, ak tomu doprajem čas. Keď totiž po dni voľna trénujem, urobím pár oblúkov, hneď zacítim obrovskú bolesť. Musím skutočne tlačiť na lyže celou intenzitou, čo je frustrujúce, lebo za normálnych okolností by som teraz mala naplno trénovať štyri disciplíny."



Dvojnásobná olympijská šampiónka by chcela na februárových ZOH v Pekingu štartovať vo všetkých piatich individuálnych disciplínach - slalome, obrovskom slalome, super-G, zjazde a alpskej kombinácii. "Je to teraz taká vyčkávacia hra. Uvidím, kedy bude môcť byť opäť na snehu a pripravovať sa v plnej intenzite. Musím byť schopná lyžovať na najvyššej úrovni, byť istá na lyžiach, čo som od Söldenu začala strácať," priznala Shiffrinová. Súčasné zdravotné problémy sú podľa nej rozdielne ako zranenie chrbta, ktoré ju vyradilo v minulej sezóne SP. Obe by však mohli mať súvis so zranením chrbtice, ktoré utrpela pri páde, keď mala iba deväť rokov.