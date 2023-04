SHL: Žilinskí Vlci porazili Indian Žiar nad Hronom v 4. semifinále

TIPOS Slovenská hokejová liga - 4. zápas semifinále play off:



HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - Vlci Žilina 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)



Góly: 5. Gašpar (Jakúbek), 47. Fekiač (Gašpar, Jakúbek) - 9. Koyš (Mráz), 13. Novák (Koyš, Mráz), 17. Macek (Mráz), 18. Bečka (Varga, Pohl), 27. Kluka (Pohl), 48. Kluka. Rozhodovali: Krajčík, Jobbágy - Frimmel, Riš, strely: 34:27, vylúčení: 3:10, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 1510 divákov.



/stav série: 1:3/



Žiar nad Hronom: Noskovič - Pač, Gabri, Kobolka, Ganz, Demiters, Čulík, Lopejský, Brumerčík - Gašpar, Fekiač, Jakúbek - Gábor, Suchý, Chlepčok - Tatár, Halama, Magdolen - Rajčan, Šeliga, Čunderlík



Žilina: Romančík - Pohl, Šidlík, Grebenščikov, Novák, Sloboda, Pacalaj, Ružička, Nahálka - Kluka, Bečka, Varga - Koyš, Mráz, Macek - Melcher, Paukovček, Sýkora - Lopušan, Jakubík, Rehák





hlasy po zápase /hockeyslovakia.sk/:



Ján Šimko, hlavný tréner HK MŠK Žiar nad Hronom: "Som hrdý na chlapcov, samozrejme prehra, výsledok, či veci, ktoré v zápase neboli optimálne, sú na nás, je to na ďalšej práci, aby sme sa vrátili k správnym hokejovým veciam a pomenovali správne problémy. Patrí to k hokejovému životu a potrebujeme sa vrátiť do série. Toto mužstvo má obrovskú silu a nemôžme si nijakým spôsobom pripúšťať negativizmy."



Jarrod Skalde, hlavný tréner Vlci Žilina: "Sme veľmi spokojní s bodom, s každým bodom v play off musíme byť spokojní. Nezačali sme dobre, bolí sme vylúčení a dostali sme gól z ofsajdovej situácie, ale potom sme veľmi dobre odpovedali. Žiar hral veľmi dobre, nepozerajú na výsledok, hrajú tvrdo a očakávam, že v Žiline budú chcieť podať najlepší výkon. Gól, ktorý sme dostali bol z ofsajdu, ale rozhodcovia nepochopili, na čo som sa ich pýtal. Celá tá situácia bola zvláštna, ale dokázali sme na ňu dobre odpovedať."

Žiar nad Hronom 4. apríla (TASR) - Vlci Žilina zvíťazili vo štvrtom semifinálovom súboji play off Tipos SHL na ľade hokejistov HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 6:2 a v sérii vedú 3:1 na zápasy. Hostí tak delí už len jeden krok od tretej finálovej účasti po sebe. Postup môžu definitívne spečatiť na vlastnom ľade v piatok 7. apríla.Až vo ôsmich z deviatich zápasoch play off sa víťazovi základnej časti podarilo skórovať minimálne štyrikrát. "Vlci" položili základ svojho triumfu už v prvom dejstve, keď síce prehrávali, avšak na koňa sa dostali štyrmi rýchlymi gólmi. Minimálne jeden kanadský bod si ku svojmu menu pripísalo osem rôznych hosťujúcich hokejistov. Vo výbornej fazóne pokračuje Bruno Mráz. Center druhej útočnej formácie Žiliny vo vyraďovacej fáze osemkrát skóroval a trinásťkrát dopomohol k presnému zásahu spoluhráčom asistenciou. Štatistiky si neobohatil iba v druhom semifinálovom dueli proti Žiaru nad Hronom.