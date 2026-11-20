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SHL: Humenné zakoplo v Leviciach, Topoľčany natiahli sériu prehier
Martin uspel v piatok v Topoľčanoch 4:1 a Skalica zdolala doma Detvu 3:1.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Hokejisti Humenného prehrali v 18. kole Tipos SHL na ľade Levíc 1:4 a tabuľku vedú už len s päťbodovým náskokom pred dvojicou Martin - Skalica. Domácich potiahol za cenným triumfom dvoma gólmi a asistenciou Michal Králik.
Martin uspel v piatok v Topoľčanoch 4:1 a Skalica zdolala doma Detvu 3:1. Topoľčany natiahli sériu prehier už na číslo osem. Štvrtá je Dubnica, ktorá vyhrala na ľade TEBS Bratislava 2:0 a zaostáva za Záhorákmi o dva body, rovnako ako piaty Žiar nad Hronom, ktorý zvíťazil v Nových Zámkoch 4:2.
Martin uspel v piatok v Topoľčanoch 4:1 a Skalica zdolala doma Detvu 3:1. Topoľčany natiahli sériu prehier už na číslo osem. Štvrtá je Dubnica, ktorá vyhrala na ľade TEBS Bratislava 2:0 a zaostáva za Záhorákmi o dva body, rovnako ako piaty Žiar nad Hronom, ktorý zvíťazil v Nových Zámkoch 4:2.
Tipos SHL - 18. kolo:
HK Skalica - HK Detva 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly: 14. Kotvan, 32. Kalousek (Búlik, Škápik), 39. Jedlíček (Janča, Kalčík) - 44. Paučík (Kylnar). Rozhodovali: Hlinka, Zelený - Haringa, Mižík, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1126 divákov.
HK Skalica: Valluš - Špaček, Kubíček, Filip, Urban, Škápik, Janík, Krajsa, Hladký - Obdržálek, Jurík, Berisha - Zálešák, Jakubík, Kuba - Kalousek, Búlik, Kotvan - Jedlíček, Kalča, Jančík
HK Detva: Trenčan - Sládok, Pozsár, Hraško, Škultéty, Zorvan, Meszároš - Ďaloga, Gabor, Chlepčok - Ragan, Kylnar, Sokoli - Paučík, Čunderlík, Plančár - Kubáš, Žíroš, Dobiš
HK Gladiators Trnava - HK '95 Považská Bystrica 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly: 32. Kupka (Klapica, Scheuer), 32. Stupka (Mamonov, Surový), 43. Holovič (Suľovský, Saloň) - 43. Rehák (Melcher, L. Ďurkech). Rozhodovali: Lesay, Magušin - Hanko, Tvrdoň, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 247 divákov.
HK Gladiators Trnava: Hollý - Scheuer, Dosek, Haborák, Drgoň, Volkov, Dedík, Bottán - Klapica, Jurák, Kupka - Stupka, Mamonov, Surový - Saloň, Holovič, Suľovský - Michajlov, Achberger
HK '95 Považská Bystrica: Valent - Omelka, L. Ďurkech, Pišoja, J. Ďurkech, Sluka, A. Zlocha, Nikmon, Gachulinec - Rehák, Štefánik, Kubala - Belic, Linet, Melcher - Čurlej, Ligas, Rojko - Synák, Pobežal, Židek
HK Levice - HC 19 Humenné 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 2. Králik (L. Pánik, Socha), 17. Králik (Sisik, Lašš), 23. R. Svitana (Telcov, Králik), 50. Sisik (Slovák, Lašš) - 47. Lačný (Toma, Vrábeľ). Rozhodovali: Kalina, Rojík - Fekete, Tvrdoň, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 711 divákov.
HK Levice: Gadžiev - Šiškov, Ligas, L. Pánik, Socha, Biba, Jasečko, Rubin, Gellen - Lašš, Slovák, Sisik - Telcov, R. Svitana, Králik - Sobotka, Král, Pösinger - Rácz, Fungáč, Ozimák
HC 19 Humenné: Hurčík - Cibák, M. Novota, Macejko, Pulščák, Jacko, Pavúk, Vaverčák, Vl. Kurovskyj - Šachvorostov, Železkov, Štetka - Stašiniak, Vrábeľ, Lačný - Vs. Kurovskyj, Toma, Lomako - Gonda, Vaňo, Maliňák
HC Nové Zámky - HK Žiar nad Hronom 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Góly: 9. Kodhaj (Kalman, Ondrušek), 54. Kodhaj (Tinling) - 9. Gašpar (Glazkov, Pristach), 24. Gašpar (Klíma, V. Fekiač), 27. Lopušan (Halama), 59. Klíma. Rozhodovali: Valo, Opálek - Kováčik, Bebeško, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 387 divákov.
HC Nové Zámky: Dubek - Dowhaniuk, A. Kalman, Korím, A. Mészáros, Knižka, Brejčák, K. Varga - Šišovský, Tinling, Belchamber - Hajnik, Ondrušek, Kodhaj - Múčka, Barilla, S. Pončák - Melicher, Šutý, Milata
HK Žiar nad Hronom: Petrík - Glazkov, Pristach, J. Halama, Pohanka, Krajčí, Baláži, M. Žiak, M. Hudec - Urbánek, V. Fekiač, N. Gašpar - Lopušan, T. Klíma, D. Hudec - Rajčan, M. Brumerčík, Višnevskij - Palaj, Rajnoha, J. Lašák ml.
HC Mušla Topoľčany - Rytieri Martin 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
Góly: 17. Ejem (Barcík, Bečka) - 5. Paulíny (Fafrák, Burzík), 7. Babka (Paulíny, Pacalaj), 8. Nauš (Barto, Thomka), 59. Záborský (Viedenský). Rozhodovali: Valach, Smrek - Beniač, Bránik, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 380 divákov.
HC Mušla Topoľčany: Mirt (7. Irsák) - Ejem, Babrusev, Bystričan, Kubos, Hruška, Benko, Šuranyi, Štrbáň - Barcík, Bečka, Danielčák - Piačka, Hurtaj, Ožvald - Bodnár, Kohút, Ružek - Páleník, Kabermann, Matej
Rytieri Martin: Bernát - Rusina, Burzík, Chatrnúch, Nátny, Pacalaj, Jakubík, Lavička, Vaňo - Križan, Viedenský, Záborský - Paulíny, Babka, Fafrák - Vybiral, Fujerík, Stránský - Thomka, Barto, Nauš
HC crypto4me TEBS Bratislava - TSS Group Dubnica 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 4. Bezúch (Legalin), 51. Roman (Jakúbek, Voronin). Rozhodovali: Jurčiak, Synek - Kočkár, Lepieš, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 65 divákov.
HC crypto4me TEBS Bratislava: Baroš - Štajnoch, Petras, Bereš, Novajovský, Král, Luža, Bajza - Jasenec, Petráš, Lušňák - Preisinger, Dej, Lupták - Petráš, Beták - Mikulec, Hasaj, Ürge
TSS Group Dubnica: Lackovič - Roman, Hovorka, Bečár, Voronin, Nahalka, Kupec - Kluka, J. Švec, Jakúbek - Bezúch, Plochotnik, Legalin - Réway, Mikula, Maruna - Sabadka, Janík, Ďurina
HK Skalica - HK Detva 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly: 14. Kotvan, 32. Kalousek (Búlik, Škápik), 39. Jedlíček (Janča, Kalčík) - 44. Paučík (Kylnar). Rozhodovali: Hlinka, Zelený - Haringa, Mižík, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1126 divákov.
HK Skalica: Valluš - Špaček, Kubíček, Filip, Urban, Škápik, Janík, Krajsa, Hladký - Obdržálek, Jurík, Berisha - Zálešák, Jakubík, Kuba - Kalousek, Búlik, Kotvan - Jedlíček, Kalča, Jančík
HK Detva: Trenčan - Sládok, Pozsár, Hraško, Škultéty, Zorvan, Meszároš - Ďaloga, Gabor, Chlepčok - Ragan, Kylnar, Sokoli - Paučík, Čunderlík, Plančár - Kubáš, Žíroš, Dobiš
HK Gladiators Trnava - HK '95 Považská Bystrica 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly: 32. Kupka (Klapica, Scheuer), 32. Stupka (Mamonov, Surový), 43. Holovič (Suľovský, Saloň) - 43. Rehák (Melcher, L. Ďurkech). Rozhodovali: Lesay, Magušin - Hanko, Tvrdoň, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 247 divákov.
HK Gladiators Trnava: Hollý - Scheuer, Dosek, Haborák, Drgoň, Volkov, Dedík, Bottán - Klapica, Jurák, Kupka - Stupka, Mamonov, Surový - Saloň, Holovič, Suľovský - Michajlov, Achberger
HK '95 Považská Bystrica: Valent - Omelka, L. Ďurkech, Pišoja, J. Ďurkech, Sluka, A. Zlocha, Nikmon, Gachulinec - Rehák, Štefánik, Kubala - Belic, Linet, Melcher - Čurlej, Ligas, Rojko - Synák, Pobežal, Židek
HK Levice - HC 19 Humenné 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 2. Králik (L. Pánik, Socha), 17. Králik (Sisik, Lašš), 23. R. Svitana (Telcov, Králik), 50. Sisik (Slovák, Lašš) - 47. Lačný (Toma, Vrábeľ). Rozhodovali: Kalina, Rojík - Fekete, Tvrdoň, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 711 divákov.
HK Levice: Gadžiev - Šiškov, Ligas, L. Pánik, Socha, Biba, Jasečko, Rubin, Gellen - Lašš, Slovák, Sisik - Telcov, R. Svitana, Králik - Sobotka, Král, Pösinger - Rácz, Fungáč, Ozimák
HC 19 Humenné: Hurčík - Cibák, M. Novota, Macejko, Pulščák, Jacko, Pavúk, Vaverčák, Vl. Kurovskyj - Šachvorostov, Železkov, Štetka - Stašiniak, Vrábeľ, Lačný - Vs. Kurovskyj, Toma, Lomako - Gonda, Vaňo, Maliňák
HC Nové Zámky - HK Žiar nad Hronom 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Góly: 9. Kodhaj (Kalman, Ondrušek), 54. Kodhaj (Tinling) - 9. Gašpar (Glazkov, Pristach), 24. Gašpar (Klíma, V. Fekiač), 27. Lopušan (Halama), 59. Klíma. Rozhodovali: Valo, Opálek - Kováčik, Bebeško, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 387 divákov.
HC Nové Zámky: Dubek - Dowhaniuk, A. Kalman, Korím, A. Mészáros, Knižka, Brejčák, K. Varga - Šišovský, Tinling, Belchamber - Hajnik, Ondrušek, Kodhaj - Múčka, Barilla, S. Pončák - Melicher, Šutý, Milata
HK Žiar nad Hronom: Petrík - Glazkov, Pristach, J. Halama, Pohanka, Krajčí, Baláži, M. Žiak, M. Hudec - Urbánek, V. Fekiač, N. Gašpar - Lopušan, T. Klíma, D. Hudec - Rajčan, M. Brumerčík, Višnevskij - Palaj, Rajnoha, J. Lašák ml.
HC Mušla Topoľčany - Rytieri Martin 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
Góly: 17. Ejem (Barcík, Bečka) - 5. Paulíny (Fafrák, Burzík), 7. Babka (Paulíny, Pacalaj), 8. Nauš (Barto, Thomka), 59. Záborský (Viedenský). Rozhodovali: Valach, Smrek - Beniač, Bránik, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 380 divákov.
HC Mušla Topoľčany: Mirt (7. Irsák) - Ejem, Babrusev, Bystričan, Kubos, Hruška, Benko, Šuranyi, Štrbáň - Barcík, Bečka, Danielčák - Piačka, Hurtaj, Ožvald - Bodnár, Kohút, Ružek - Páleník, Kabermann, Matej
Rytieri Martin: Bernát - Rusina, Burzík, Chatrnúch, Nátny, Pacalaj, Jakubík, Lavička, Vaňo - Križan, Viedenský, Záborský - Paulíny, Babka, Fafrák - Vybiral, Fujerík, Stránský - Thomka, Barto, Nauš
HC crypto4me TEBS Bratislava - TSS Group Dubnica 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 4. Bezúch (Legalin), 51. Roman (Jakúbek, Voronin). Rozhodovali: Jurčiak, Synek - Kočkár, Lepieš, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 65 divákov.
HC crypto4me TEBS Bratislava: Baroš - Štajnoch, Petras, Bereš, Novajovský, Král, Luža, Bajza - Jasenec, Petráš, Lušňák - Preisinger, Dej, Lupták - Petráš, Beták - Mikulec, Hasaj, Ürge
TSS Group Dubnica: Lackovič - Roman, Hovorka, Bečár, Voronin, Nahalka, Kupec - Kluka, J. Švec, Jakúbek - Bezúch, Plochotnik, Legalin - Réway, Mikula, Maruna - Sabadka, Janík, Ďurina