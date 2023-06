SHL: Prešov má nové vedenie, získal licenciu od Martina

Prešov 15. júna (TASR) - Prešovský hokej má po odchode Roberta Ľuptáka nové vedenie a získal od HK Martin licenciu do druhej najvyššej TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (SHL). Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) neskôr vo štvrtok informoval, že definitíva o prevode padne v auguste.



Novým vlastníkom licencie by mala byť spoločnosť Prešov Hockey a.s., ktorá vznikne v najbližších dňoch. Jej majiteľmi sú Milan Mazar, Martin Vaľko, Sergej Matľak a Daniel Dobrovič. Klub poskytne ďalšie informácie v priebehu nasledujúcich týždňov. Rovnako tak predstaví svoje vedenie, funkcionárov a súpisku mužstva. Klub ponesie názov HC Prešov. Zároveň je otvorený spolupráci s generálnym partnerom, s ktorým by sa o svoj názov mohol podeliť.



Prešov by tak mal v novej sezóne pokračovať vo všetkých vekových kategóriách. Mužský tím sa zapojí do bojov v druhej najvyššej súťaži. "Presun licencie do Prešova si vyžiadal určitý čas. Nové vedenie hokejového klubu napokon našlo spoločnú reč s klubom HK Martin, ktorého licencia sa presťahuje do Prešova. Touto cestou chceme poďakovať vedeniu martinského hokeja za férový prístup pri rokovaniach a do budúcnosti im prajeme len to najlepšie. Existovala tiež možnosť pokračovať s licenciou po pánovi Robertovi Ľuptákovi, s ktorým sa však nepodarilo dohodnúť na podmienkach jej predaja. Chceme využiť širokú mládežnícku a fanúšikovskú základňu v Prešove a vybudovať pevné základy pre dlhodobý a udržateľný rozvoj hokeja v našom meste. Radi by sme touto cestou poďakovali primátorovi mesta Prešov Františkovi Oľhovi za jeho podporu a aktívne vystupovanie, rovnako tak celému vedeniu mesta Prešov," uviedol klub na sociálnych sieťach.



Prešov skončil v uplynulej sezóne na poslednom dvanástom mieste Tipos extraligy a vypadol do SHL. Martin obsadil v základnej časti druhej najvyššej súťaže piate miesto, v semifinále play off vypadol s neskorším majstrom Humenným 2:4 na zápasy.



SZĽH v tlačovej správe informoval, že HK Martin sa rozhodol pre problémy s naplnením finančného rozpočtu nepokračovať v druhej najvyššej hokejovej súťaži mužov. Na prevode licencie sa, podľa informácií oboch strán, dohodol s novovzniknutým subjektom z Prešova, ktorého akcionármi sú zástupcovia štyroch spoločností. V prípade prevodu licencie proces podlieha viacerým krokom, tým základným je jej udelenie klubu HK Martin.



"Ligová rada SHL sa o predmetnej situácii dozvedela pred pár dňami, s oboma stranami sme v kontakte. V tomto momente je to však interná záležitosť klubu a po podaní prihlášok družstiev klubov do súťaží SZĽH sa ešte len začínajú procesy, ktoré vyvrcholia schvaľovaním súťažných licencií v auguste 2023 a podliehajú schváleniu Výkonným výborom SZĽH, rovnako aj žiadosti o prevod licencie," uvádza sa v stanovisku Ligovej rady SHL. HK Martin obsadil v priebehu piatich sezón v druhej najvyššej súťaži stále medailovú priečku. Dvakrát skončil na druhom mieste, dvakrát na treťom, v predčasne ukončenej sezóne pre covidové opatrenia bol taktiež druhý. Viackrát sa s ním počítalo ako s ašpirantom na postup do extraligy.