SHL: Vlci nestačili na Humenné 2:5 v prvom zápase finále play off

Vlci Žilina - HC 19 Humenné 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Góly: 28. M. Halama (R. Varga, Grebenščikov), 60. S. Rehák (Bečka, M. Novák) – 32. Borov (M. Krajňák, Legalin), 34. Lačný, 40. Frič (Novota, D. Markuš), 52. Lenďák (Safaralejev), 57. Lačný. Rozhodovali: J. Konc ml., Výleta – Jurčiak, Vyšný, vylúčení: 5:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4636 divákov

Žilina: P. Romančík – Grebenščikov, M. Novák, Pohl, Šidlík, A. Sloboda, Pacalaj, Růžička, J. Nahálka – Kluka, M. Halama, R. Varga – Koyš, Mráz, Macek – Melcher, Bečka, S. Rehák – Tibenský, Jakubík, Lopušan



Humenné: Durný – Pulščák, Novický, Novota, Lenďák, Kudin, Ťavoda, Zekucia – Borov, M. Krajňák, Horvát – Vaško, Vrábeľ, Safaralejev – Lačný, Trandin, Legalin – Zahradník, D. Markuš, Frič – Ragan



Žilina 15. apríla (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné vyhrali v prvom zápase finále play off Tipos SHL na ľade tímu Vlci Žilina 5:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.Domáci sa síce v druhej tretine ujali vedenia, no Humenné odpovedalo tromi gólmi ešte do druhej prestávky a náskok si postrážilo až do konca. Dvoma gólmi sa v drese víťazov prezentoval Lukáš Lačný. Druhý duel je na programe v nedeľu o 18.30 h opäť v Žiline.