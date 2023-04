SHL: Vlci Žilina deklasovali HC 19 Humenné 9:1 v 5. finálovom zápase

Finále play off Tipos SHL - piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



Vlci Žilina - HC 19 Humenné 9:1 (2:1, 6:0, 1:0)



Góly: 7. Varga (Pacalaj, Melcher), 9. Paukovček (Koyš, Pohl), 21. Mráz (Koyš), 21. Melcher (Varga), 23. Růžička (Koyš), 30. Sýkora, 31. Macek (Mráz, Pacalaj), 33. Jakubík, 57. S. Rehák (Macek) - 19. Ťavoda (Novický, Horvát). Rozhodovali: Fridrich, Korba - Hercog, Tvrdoň, vylúčení: 11:9 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 4620 divákov. Zmeny: 23. Krasanovský namiesto Durného (Hum.)



Žilina: Romančík - Novák, Sloboda, Šidlík, Pohl, Pacalaj, Růžička, Pišoja, Nahálka - Varga, Halama, Melcher - Macek, Mráz, Koyš - S. Rehák, Paukovček, Sýkora - Lopušan, Jakubík, Tibenský



Humenné: Durný (23. Krasanovský) - Lenďák, Novota, Novický, Pulščák, Ťavoda, Kudin, Zekucia - Lačný, Vrábeľ, Vaško - Horvát, Krajňák, Borov - Legalin, Trandin, Safaralejev - Frič, Markuš, Zahradník - J. Ragan



/stav série: 2:3/

Žilina 23. apríla (TASR) - Hokejisti Žiliny v piatom finálovom zápase play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) deklasovali HC 19 Humenné 9:1 a stav série znížili na 2:3. Piaty duel série hranej na štyri víťazné zápasy je na programe v pondelok 24. apríla o 16.00 h v Humennom.Žilinčania išli od úvodu za víťazstvom a v 9. minúte viedli 2:0 po góloch Vargu a Paukovčeka. Obranca hostí Ťavoda síce v 19. minúte znížil, no "Vlci" gólovým uragánom v druhej tretine potvrdili presvedčivé víťazstvo. Po góloch Mráza, Melchera a Růžičku bolo v 23. minúte už 5:1 a brankára hostí Durného vystriedal Krasanovský. Ten prvýkrát inkasoval v 30. minúte po strele Sýkoru, na ktorého krátko na to nadviazali Macek a Jakubík - 8:1. Skóre zápasu uzavrel v 57. minúte domáci útočník Rehák - 9:1."Vedeli sme, že dnes to bude ťažké. Znova sme sa dostali do dvojgólového vedenia, čo bolo dôležité, keďže na konci prvej Humenné znížilo. V druhej sme zabrali a podarilo sa nám premeniť aj presilovku. Špeciálne tímy hrajú veľkú úlohu v celej sérii a som rád, že nám dnes jedna vyšla. Musíme ich však premieňať viac. Najdôležitejšia vec pre nás je, že sme dnes vyhrali rozdielom triedy, hráči ukázali charakter. Atmosféra na štadióne bola úžasná, bolo to pre hráčov veľmi motivujúce, celý klub oceňuje túto podporu a hráčom to naozaj pomáha.""Nemali sme ideálny vstup do stretnutia, ale začiatok tej druhej tretiny bol... Musíme si to rozobrať. Prehrali sme bitku, ale nie vojnu, ideme ďalej. Musíme hrať úplne inak, viac sa hýbať. A vrátiť sa k tomu, čo nás zdobilo v domácich zápasoch."