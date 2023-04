SHL: Žilina vyhrala v Humennom 2:1 pp a vynútila si 7. zápas

6. finále play off Tipos SHL /na 4 víťazstvá/:

HC 19 Humenné - Vlci Žilina 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 7. Safaralejev (Vaško, Lenďák) - 40. Paukovček (Melcher, Varga), 63. Pohl (Halama, Varga). Rozhodovali: Orolin, Crman - Kacej, Bogdaň, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2294 divákov.



Humenné: Durný - Lenďák, Novota, Novický, Pulščák, Ťavoda, Kudin, Jacko - Lačný, Vrábeľ, Vaško - Horvát, Krajňák, Borov - Safaralejev, Trandin, Legalin - Frič, Markuš, Ragan - Farkaš

Žilina: Romančík - Novák, Sloboda, Šidlík, Pohl, Pacalaj, Růžička, Pišoja, Nahálka - Varga, Halama, Melcher - Macek, Mráz, Koyš - Rehák, Paukovček, Sýkora - Lopušan, Jakubík, Tibenský

/stav série: 3:3/

Humenné 24. apríla (TASR) - Vlci Žilina zvíťazili v pondelkovom šiestom stretnutí finále play off Tipos SHL na ľade HC 19 Humenné 2:1 po predĺžení a stav série vyrovnali na 3:3 na zápasy. Rozhodujúci duel je na programe v stredu v Žiline.Humenné viedol po štyroch zápasoch 3:1, no nevyužilo dve šance rozhodnúť sériu o postup do Tipos extraligy. V piatom stretnutí dostalo u súpera debakel 1:9. Do pondelkového duelu mali lepší vstup domáci hokejisti, ktorým síce nevyšla presilovka, no presadili sa desať sekúnd po nej. V 7. minúte rozvlnil sieť blafákom Safaralejev. Humenné mohlo navýšiť náskok od 10. minúty, no nevyužilo takmer dvojminútovú výhodu o dvoch hráčov. Žilinčanov viackrát podržal brankár Romančík a v ďalšom priebehu si väčšie šance vypracovali jeho spoluhráči. Macekova strela skončil na žrdi, Mráz nepremenil trestné strieľanie, no v 40. minúte už Durný kapituloval, keď ho v presilovke prekonal Paukovček. V tretej časti mali prevahu hostia, no gól nepadol a duel pokračoval v predĺžení. V ňom zbytočne fauloval domáci Lenďák a jeho vylúčenie potrestal Pohl.