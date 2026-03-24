Siakam pomohol Indiane zastaviť čiernu sériu
Pascal Siakam nastrieľal 37 bodov a v záverečných sekundách zablokoval pokus Paola Banchera.
Autor TASR
New York 24. marca (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyhrali v noci na utorok na palubovke Philadelphie 76ers 123:103 a víťaznú sériu v NBA natiahli už na 12 zápasov. Shai Gilgeous-Alexander prispel k triumfu 22 bodmi, Jalen Williams ich zaznamenal 18 pri návrate do zostavy. Philadelphii, ktorá nastúpila bez trojice Tyrese Maxey, Joel Embiid a Paul George, nestačilo ani 35 bodov VJ Edgecombea.
Pascal Siakam nastrieľal 37 bodov a v záverečných sekundách zablokoval pokus Paola Banchera, čím pomohol Indiane ukončiť rekordnú 16-zápasovú sériu prehier víťazstvom 128:126 nad Orlandom. Domáci si pripísali piatu prehru za sebou, v drese Magic mal Banchero 39 bodov.
NBA - výsledky:
Detroit - Los Angeles Lakers 113:110, Miami - San Antonio 111:136, Orlando - Indiana 126:128, Philadelphia - Oklahoma City 103:123, Atlanta - Memphis 146:107, Chicago - Houston 132:124, Utah - Toronto 127:143, Dallas - Golden State 131:137 pp, Portland - Brooklyn 134:99, Los Angeles Clippers - Milwaukee 129:96
