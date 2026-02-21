< sekcia Šport
Šiarnikovi sa páčila trať, Slováci chceli dosiahnuť viac
Autor TASR
Bormio 21. februára (TASR) - Slovenskí reprezentanti v skialpinizme Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik si trúfali na ZOH 2026 atakovať prvú desiatku. Napokon z toho bolo 11. miesto. S premiérou tejto disciplíny pod piatimi kruhmi však boli spokojní a veria, že na ďalšej olympiáde sa v nej predstaví viac pretekárov i disciplín.
Slovenská štafeta skončila so stratou 3:38,8 min. na víťazných Francúzov Emily Harropovú a Thibaulta Anselmeta. V olympijskej premiére súťaže miešaných skialpinistických štafiet tak potvrdili úlohu najväčších favoritov. „Bolo to náročné. Bola som prekvapená, že štart bol relatívne rýchly. Štafety sú úplne odlišné preteky ako šprint, intenzita a fyziológia je iná. Keď sa prepáli tempo, človek to cíti, preto som sa snažila mať to maximálne pod kontrolou," uviedla Jagerčíková v cieľových priestoroch.
Slováci boli na úvodnom úseku, ktorý absolvovala Jagerčíková, na poslednej dvanástej priečke s výraznou stratou na najlepšie dvojice. Napokon sa posunuli na jedenástu pozíciu pred Austrálčanov. „Bolo to rýchle. Tieto preteky sú dvakrát dlhšie ako šprint. Takže zóna intenzity a fyziológia je troška iná. A keď sa prepáli tempo, tak to pretekár cíti ešte viac. Treba to mať viac pod kontrolou,“ dodala skúsená 40-ročná pretekárka.
Šiarnikovi sedela sobotňajšia súťaž viac ako štvrtkový šprint. „Subjektívne som išiel fajn, sneh bol dnes rýchly. Snažil som sa udržať čo najviac v kontakte s Nórom, ktorý bol tesne predo mnou. Som rád, že sme boli s Mariannou pri olympijskej premiére skialpinizmu. Chceli sme dosiahnuť možno viac, ale makajú a trénujú všetci. Páčila sa mi trať a tribúna plná ľudí, medzi ktorými nechýbali ani slovenskí fanúšikovia."
Skialpinizmus mal pod piatimi kruhmi premiéru. Táto zaujímavá a fyzicky nesmierne náročná disciplína kombinuje zjazdy a výstupy strmým terénom s lyžami na nohách a na ramenách. Do programu ZOH bol zaradený iba šprint a zmiešaná štafeta, zatiaľ čo vo Svetovom pohári sa jazdia aj takzvané vertikálne preteky a maratón. „Formát zmiešanej štafety mi vo všeobecnosti vyhovuje určite viac ako samotný šprint. Už len samotnou dĺžkou. Aj typológia trate mi vyhovovala. Páči sa mi ako ju organizátori postavili. Či už výšľapy, alebo aj zjazdy. Takto by mala vyzerať štafeta vždy, nie iba na olympiáde. A čo je asi najviac, je táto tribúna plná ľudí a aj s kvantom slovenských fanúšikov,“ povedal Šiarnik.
Zatiaľ čo bol na trati, jeho kolegyňa čakala v cieľovom priestore. „Zjedla som zatiaľ gél, niečo som si vypila, sadla som na bicykel a krútila som nohami. Vynadala som celému tímu, hodila som na nich pásy, nech mi ich pripravia na ďalšie kolo. Vynadala som im druhýkrát a potom som išla znova prevziať štafetu. To bolo spôsobené tými nervami,“ povedala Jagerčíková.
Slovenská olympionička na záver zhrnula pocity. „My sme veľmi spokojní, že sme pri tejto premiére mohli byť. Dúfam, že to inšpiruje aj organizátorov vo Francúzsku na ZOH 2030 a ponechajú si skialpinizmus v programe. A dúfame, že rozšíria počet pretekárov. Lebo tu nás bolo iba 18 žien a 18 mužov. A tiež, že rozšíria aj počet disciplín, aby sme mali aj pokryté iné, kde excelujú iní pretekári. Lebo tu sme videli tých najrýchlejších, ale niektorí sú veľmi dobrí vytrvalci. A my máme iba šesť tých vytrvalcov, ktorí v rýchlych disciplínach neexcelujú. Takže tu nemohli byť. Priala by som si, aby sme mali viac pretekárov a aj viacej disciplín.“
