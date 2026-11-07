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Šichta skončil v kategórii do 23 rokov dvadsiaty, vyhral Sparfel
V kategórii mužov do 23 rokov obsadil Michal Šichta 20. miesto.
Autor TASR
Zeddam 7. novembra (TASR) - Slovenská cyklokrosárka Natália Letková obsadila na majstrovstvách Európy v holandskom Zeddame šieste miesto v pretekoch junioriek. Lujza Bartošíková prišla do cieľa na 35. pozícii a Karolínu Bortelovú klasifikovali na 45. priečke. Zlato si vybojovala Belgičanka Lentel Huysová.
V kategórii mužov do 23 rokov obsadil Michal Šichta 20. miesto. Na zlatého Aubina Sparfela stratil viac ako dve minúty. Francúz sa tešil z triumfu v tesnom finiši pred Belgičanmi Gielom Lejeuneom a Viktorom Vandenberghem. Ďalší Slovák Peter Šoltés finišoval na 32. priečke.
ME v cyklokrose v Zeddame - výsledky:
juniorky: 1. Lentel Huysová (Bel.) 39:47 min., 2. Shana Huberová (Švaj.) +9 s, 3. Nynke Jochemsová (Hol.) +17, ..., 6. Natália LETKOVÁ +59, 35. Lujza BARTOŠÍKOVÁ +3:31, 45. Karolína BORTELOVÁ (všetky SR) +5:40
muži do 23 rokov: 1. Aubin Sparfel (Fr.) 46:58 min., 2. Giel Lejeune, 3. Viktor Vandenberghe (obaja Belg.) rovnaký čas ako víťaz, ..., 20. Michal ŠICHTA +2:02 min., 32. Peter ŠOLTÉS (obaja SR) +3:48
V kategórii mužov do 23 rokov obsadil Michal Šichta 20. miesto. Na zlatého Aubina Sparfela stratil viac ako dve minúty. Francúz sa tešil z triumfu v tesnom finiši pred Belgičanmi Gielom Lejeuneom a Viktorom Vandenberghem. Ďalší Slovák Peter Šoltés finišoval na 32. priečke.
ME v cyklokrose v Zeddame - výsledky:
juniorky: 1. Lentel Huysová (Bel.) 39:47 min., 2. Shana Huberová (Švaj.) +9 s, 3. Nynke Jochemsová (Hol.) +17, ..., 6. Natália LETKOVÁ +59, 35. Lujza BARTOŠÍKOVÁ +3:31, 45. Karolína BORTELOVÁ (všetky SR) +5:40
muži do 23 rokov: 1. Aubin Sparfel (Fr.) 46:58 min., 2. Giel Lejeune, 3. Viktor Vandenberghe (obaja Belg.) rovnaký čas ako víťaz, ..., 20. Michal ŠICHTA +2:02 min., 32. Peter ŠOLTÉS (obaja SR) +3:48