Sídlo argentínskeho futbalového zväzu prehľadala polícia
Vyšetrovatelia hľadali dokumenty súvisiace s obchodnými vzťahmi medzi AFA a spoločnosťou TourProdEnter.
Autor TASR
Buenos Aires 30. decembra (TASR) - Polícia v utorok v rámci vyšetrovania podozrenia zo sprenevery a prania špinavých peňazí prehľadala sídlo Argentínskej futbalovej asociácie (AFA), oznámili úrady.
Vyšetrovatelia hľadali dokumenty súvisiace s obchodnými vzťahmi medzi AFA a spoločnosťou TourProdEnter. Spoločnosť registrovaná v USA mala v uplynulých štyroch rokoch v mene zväzu vybrať viac než 260 miliónov dolárov zo sponzorských príjmov a poplatkov za medzinárodné vysielacie práva. Hoci väčšina peňazí bola použitá na financovanie činnosti AFA, podľa denníka La Nacion malo byť 42 miliónov dolárov presunutých do štyroch spoločností registrovaných v americkom štáte Florida. Tieto spoločnosti mali byť údajne založené podozrivými nastrčenými osobami v Argentíne.
Podľa správy firmy uhradili faktúry v hodnote miliónov dolárov za súkromné lietadlá, luxusné jachty, automobily a nehnuteľnosti. Spočiatku nebolo jasné, kto z týchto transakcií v konečnom dôsledku profitoval. Podľa agentúry DPA vo vyhlásení AFA potvrdila, že má platnú zmluvu so spoločnosťou TourProdEnter na zastupovanie jej obchodných záujmov v zahraničí. Zväz uviedol, že tento obchodný vzťah preverovali súdy v USA aj v Argentíne a nezistili žiadne nezrovnalosti.
Výkonného riaditeľa spoločnosti TourProdEnter polícia zastavila na letisku v Buenos Aires pri pokuse nastúpiť na súkromný let do Uruguaja a prehľadala aj jeho súkromné bydlisko. Razie sa uskutočnili len tri týždne po tom, čo polícia už predtým prehľadala sídlo AFA v rámci samostatného vyšetrovania prania špinavých peňazí.
