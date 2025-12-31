Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
< sekcia Šport

Sídlo argentínskeho futbalového zväzu prehľadala polícia

.
Polícia stojí pred budovou Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) v Buenos Aires v Argentíne, utorok 30. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Vyšetrovatelia hľadali dokumenty súvisiace s obchodnými vzťahmi medzi AFA a spoločnosťou TourProdEnter.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Buenos Aires 30. decembra (TASR) - Polícia v utorok v rámci vyšetrovania podozrenia zo sprenevery a prania špinavých peňazí prehľadala sídlo Argentínskej futbalovej asociácie (AFA), oznámili úrady.

Vyšetrovatelia hľadali dokumenty súvisiace s obchodnými vzťahmi medzi AFA a spoločnosťou TourProdEnter. Spoločnosť registrovaná v USA mala v uplynulých štyroch rokoch v mene zväzu vybrať viac než 260 miliónov dolárov zo sponzorských príjmov a poplatkov za medzinárodné vysielacie práva. Hoci väčšina peňazí bola použitá na financovanie činnosti AFA, podľa denníka La Nacion malo byť 42 miliónov dolárov presunutých do štyroch spoločností registrovaných v americkom štáte Florida. Tieto spoločnosti mali byť údajne založené podozrivými nastrčenými osobami v Argentíne.

Podľa správy firmy uhradili faktúry v hodnote miliónov dolárov za súkromné lietadlá, luxusné jachty, automobily a nehnuteľnosti. Spočiatku nebolo jasné, kto z týchto transakcií v konečnom dôsledku profitoval. Podľa agentúry DPA vo vyhlásení AFA potvrdila, že má platnú zmluvu so spoločnosťou TourProdEnter na zastupovanie jej obchodných záujmov v zahraničí. Zväz uviedol, že tento obchodný vzťah preverovali súdy v USA aj v Argentíne a nezistili žiadne nezrovnalosti.

Výkonného riaditeľa spoločnosti TourProdEnter polícia zastavila na letisku v Buenos Aires pri pokuse nastúpiť na súkromný let do Uruguaja a prehľadala aj jeho súkromné bydlisko. Razie sa uskutočnili len tri týždne po tom, čo polícia už predtým prehľadala sídlo AFA v rámci samostatného vyšetrovania prania špinavých peňazí.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia