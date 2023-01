Sidová a Slafkovský sú najúspešnejší slovenskí kanoisti za rok 2022

Bratislava 31. januára (TASR) - Rýchlostná kanoistka Bianka Sidová a vodný slalomár Alexander Slafkovský sú najlepší športovci Slovenskej kanoistiky za rok 2022. Výsledky ankety v utorok slávnostne vyhlásili v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave.



Sidová sa na MSJ v maďarskom Szegede stala najúspešnejšou športovkyňou. K titulu juniorskej majsterky sveta na kilometrovej trati pridala striebro na 500 m a spolu s Rékou Bugárovou získala kov rovnakého lesku aj na 200 m. "Rok 2022 bol najúspešnejší v mojej kariére. Uvidíme, či sa mi podarí splniť ciele, ktoré som si vytýčila v tejto sezóne a uspieť na vrcholných podujatiach," povedala odchovankyňa šamorínskej kanoistiky.



Slafkovský v uplynulej sezóne triumfoval na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene. Skvelú formu zužitkoval aj na MS v nemeckom Augsburgu, kde získal striebro v individuálnej aj tímovej súťaži. Slafkovský si zároveň prevzal ocenenie pre Kanoistu roka. "Stále mám motiváciu súťažiť. V kategórii C1 sú štyria kvalitní slovenskí reprezentanti, čo je dobré z hľadiska konkurencie, ťaháme sa navzájom. Aj v tejto sezóne pôjdem naplno, budem sa snažiť zabojovať o olympiádu v Paríži a urobiť radosť slovenským fanúšikom," prisľúbil slovenský singlista.



Kajakárom roka na hladkej vode sa stal Denis Myšák, ktorý spoločne sa Samuelom Balážom, Csabom Zalkom a Adamom Botekom vybojoval striebro v K4 na 500 m na multišportových ME v Mníchove. Na MS v kanadskom Dartmouthe skončila slovenská K4 na štvrtom mieste. Kajakárkou roka je Lisa Maria Gamsjägerová, ktorá získala bronz v K1 na 500 m na ME do 23 rokov v Belehrade.



Kajakárom roka na divokej vode je Jakub Grigar, Kajakárkou roka Eliška Mintálová - zlatá medailistka z ME v Liptovskom Mikuláši i MS do 23 rokov v talianskej Ivrei. Titul najlepšieho kanoistu na hladkej vode patrí Matejovi Rusnákovi a Laure Öriovej. Kanoistkou roka medzi slalomárkami je Zuzana Paňková - členka zlatej hliadky 3xC1 z MS v Liptovskom Mikuláši.



Za Juniorov roka vyhlásili Sidovú a Paňkovú. Tréneri roka sú rovnako ako vlani Stanislav Gejdoš (slalom) a Andrej Wiebauer (rýchlosť). Za najlepších trénerov mládeže vyhlásili Petra Murcka a Eugena Hontiho. Za Výkon roka medzi slalomármi označili štyri medaily Paňkovej z MSJ v Ivrei. Medzi rýchlostnými kanoistami získal toto ocenenie strieborný štvorkajak na 500 m z ME v Mníchove v zložení Baláž, Myšák, Zalka, Botek. Rozhodcami roka sú Lucia Záhorská (slalom) a Martin Bielik (rýchlosť). Najlepším športovcom v neolympijských disciplínach je Katarína Kopúnová (C1), ktorá vo vodnom zjazde nenašla premožiteľku na podujatí Svetového pohára v Celje.



Do Siene slávy vstúpili Attila Szabó a Vojtech Potočný. Szabó je jeden z najúspešnejších pretekárov v histórii slovenskej i česko-slovenskej rýchlostnej kanoistiky. Na MS vybojoval štyri medaily, prvé cenné kovy priviezol z MS 1987 v nemeckom Duisburgu. V roku 1989 v bulharskom Plovdive získal titul majstra sveta na 10 km. V tom istom roku ho vyhlásili za najlepšieho športovca Československa. Szabó získal prvú medailu pre slovenskú kanoistiku v ére samostatnosti. Ceny za celoživotný prínos udelili Istvánovi Székelymu a in memoriam Ľuborovi Štarkovi.