Sidová je juniorská majsterka sveta v K1 na 1000 m

Szeged 3. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová sa stala juniorskou majsterkou sveta v K1 na 1000 m. V sobotu na šampionáte v maďarskom Szegede získala aj striebro s Rékou Bugárovou v disciplíne K2 na 500 m.Sidová predviedla vo finále na 1000 m výborný výkon, od začiatku sa držala medzi najlepšími a od polovice trate začala súperkám utekať. Cieľ preťala v čase 3:59,44 minúty a druhá Maďarka Réka Nemesová za ňou zaostala o takmer tri sekundy (+2,77 s). Bronzovú priečku obsadila Nemka Leni Klimentová so stratou 3,64 s.Pre Sidovú to bola už druhá medaila v sobotnom programe. V K2 na 200 m spolu s Bugárovou získali striebro, keď skončili tesne druhé za domácim párom Janka Rugonfalviová Kissová, Angelina Szegediová. Za víťazkami zaostali len o deväť stotín sekundy. Tretiu priečku obsadili Talianky Sara del Grattová a Giada Rossettiová s mankom 0,53 sekundy.Slovenky boli po polovici trate najrýchlejšie a vo vedení sa držali aj v druhej časti, no v závere ich predstihli Maďarky. Bugárová a Sidová mali v druhej polovici tretí najlepší čas za Taliankami a víťazkami.