Sidová piata vo finále K1 na 1000 m na MEJ a do 23 rokov na Zemníku

výsledky a-finále na 1000 m:

ženy do 23 rokov:



K1: 1. Giorgia Lacalamitová (Tal.) 4:00,410, 2. Adela Hazová (ČR) +0,874, 3. Weronika Marcewská (Poľ.) +1,170...5. Bianka SIDOVÁ (SR) +3,824



muži do 23 rokov:



C1: 1. Adam Rudolf (ČR) 3:55,754, 2. Kacper Sieradzan (Poľ.) +2,434, 3. Daniel Grijalba (Šp.) +2,720...6. Peter KIZEK (SR) +5,977



juniori:



K1: 1. Alex Borucki (Poľ.) 3:37,023, 2. Attila Mertz (Maď.) +2,040, 3. Lukas Drossart (Nem.) +2,717...8. Teo LUKÁČ (SR) +9,634



K2: 1. Milan Konyecsni, Vilmos Szabó (Maď.) 3:16,807, 2. Rahmi Karahan, Taha Usta (Tur.) +1,137, 3. Tim Methner, Linus Engeln (Nem.) +1,497...7. Maxmilian SZABO, Máté LÉPI (SR) +4,971



juniorky:



K1: 1. Anastasia Insabellová (Tal.) 4:07,39, 2. Bianka Hoferová (Maď.) +1,204, 3. Julia Kotová (Poľ.) +5,204...9. Ema MINAROVIČOVÁ (SR) +17,715

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová skončila piata v A-finále K1 na 1000 m na MEJ a do 23 rokov na bratislavskom Zemníku. V kategórii U23 zaostala za víťaznou Taliankou Giorgiou Lacalamitovou takmer o štyri sekundy. Sidová postúpila vďaka triumfu v rozjazde priamo do bojov o medaily, šancu na zisk cenného kovu bude mať ešte v nedeľu na 500 m trati.Singlkanoista Peter Kizek dopádloval v A-finále na kilometri v kategórii do 23 rokov na šiestom mieste. Na európskeho šampióna Čecha Adama Rudolfa stratil takme šesť sekúnd. V nedeľu ho spoločne s Eduardom Strýčkom čaká finále C2 na 500 m. Kajakár Teo Lukáč finišoval v K1 na 1000 m medzi juniormi ôsmy, kajakárku Emu Minarovičovú klasifikovali na deviatej priečke. Juniorský dvojkajak v zložení Maximilian Szabó, Máté Lépi obsadil siedmu pozíciu.