Sidová s Bugárovou vybojovali druhé striebro pre Slovensko

výsledky:



K1 200 m do 23 rokov



ženy - finále: 1. Chelsea-Lynn Roussiekanová (Nem.) 41,414 s, 2. Natalia Drobotová (Aus.) +0,136, 3. Katrine Hladka Jensenová (Dán.) +0,282, ...8. Hana ZEMÁNKOVÁ (SR) +1,561







K2 500 m juniori



muži - finále: 1. Maďarsko (Peter Samu, Zalán Imre Hidvégi) 1:30,740 min, 2. Srbsko (Veľko Vještica, Strahiňa Dragosavljevič) +1,980 s, 3. Taliansko (Francesco Valerosi, Samuele Pedralli) +2,922, ...8. SLOVENSKO (Máté MARSAL, Martin BÁBIK) +5,230







K2 500 m do 23 rokov



ženy - finále: 1. Austrália (Kailey Harlenová, Natalia Drobotová) 1:44,264 min, 2. SLOVENSKO (Réka BUGÁROVÁ, Bianka SIDOVÁ) +0,238 s, 3. Čína (Ning-ning Čchü, Čchun-lin Žen) +1,477,

Slovenské rýchlostné kanoistky Bianka Sidová a Réka Bugárová získali na MSJ a do 23 rokov striebro v K2 na 500 metrov. V bulharskom Plovdive boli nad ich sily len Austrálčanky Kailey Harlenová a Natalia Drobotová, na ktoré stratili 238 tisícin sekundy.Slovenky boli po rozplavbe favoritky na triumf a v polovici trate viedli o tri stotiny sekundy pred priebežne druhými Austrálčankami. V závere mali však viac síl Harlenová s Drobotovou. Pódium doplnilo čínske duo Ning-ning Čchü, Čchun-lin Žen s mankom 1,477 sekundy na víťazky.Sidová a Bugárová sa postarali o druhú medailu pre Slovensko na podujatí a zároveň druhé striebro. To piatkové vybojovala Sidová v K1 na 1000 metrov.V sobotu mali finálovú účasť aj ďalšie dve slovenské lode. Juniorská dvojica Máté Marsal a Martin Bábik obsadila ôsme miesto v K2 na 500 m, preteky vyhrali jasne Maďari Peter Samu a Zalán Imre Hidvégi. Ôsma skončila aj Hana Zemánková v K1 200 m do 23 rokov, na víťaznú Nemku Chelsea-Lynn Roussiekanovú stratila 1,561 sekundy.