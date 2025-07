Sidová sa predstaví vo finále K1 na 500 m na MSJ

Montemor 25. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová postúpila do finále v disciplíne K1 na 500 m v kategórii do 23 rokov na majstrovstvách sveta juniorov v portugalskom Montemore. V semifinále si tretím miestom vybojovala možnosť zabojovať o medailu na tomto podujatí.



Teo Lukáč obsadil v semifinále K1 juniorov na 1000 metrov šieste miesto a predstaví sa v B-finále, rovnako tak aj Peter Kizek po štvrtom mieste v semifinále C1 na rovnakej vzdialenosti v kategórii do 23 rokov. Do C-finále putoval Daniel Rybanský v K1 na 1000 m v kategórii U23, v semifinále obsadil siedmu pozíciu. Bez finálovej účasti zostala juniorka Lara Hanáková, v K1 na 500 m ju klasifikovali v semifinále na siedmej priečke.