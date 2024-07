Sidová získala striebro v K1 na 1000 metrov

finále K1 na 1000 metrov žien - U23:



1. Arina Tanatmiševová (Uzb.) 4:01,161 min., 2. Bianka SIDOVÁ (SR) 4:01,301, 3. Ľudmila Sinkelová (Biel.) 4:02,645



finále K4 na 500 metrov žien - U23:



1. Nemecko 1:32,704 min., 2. Česko 1:33,855, 3. Maďarsko 1:34,138, 4. SLOVENSKO (Dagmar ČULENOVÁ, Kristína PECSUKOVÁ, Sofia BERGENDIOVÁ, Hana ZEMÁNKOVÁ) 1:34,342





finále K4 na 500 metrov - juniori:



1. Maďarsko 1:21,213 min., 2. Ukrajina 1:23,048, 3. Nemecko 1:23,377 ... 8. SLOVENSKO (Máté MARSAL, Maximilián SZABÓ, Martin BÁBIK, Maté LÉPI) 1:25,324



finále mixu K2 na 500 metrov - U23:



1. Nemecko 1:36,467 min., 2. Maďarsko 1:36,563, 3. Srbsko 1:36,723 ... 6. SLOVENSKO (Matej DANAŠ a Hana GAVOROVÁ) 1:39,444

Plovdiv 19. júla (TASR) -Slovenská rýchlostná kanoistka Bianka Sidová získala striebornú medailu na majstrovstvách sveta do 23 rokov. V bulharskom Plovdive v piatok nestačila na 1000 metrovej trati v disciplíne K1 žien iba na Arinu Tanatmiševovú z Uzbekistanu.Víťazka triumfovala v čase 4:01,161 min., Sidová zaostala o 140 tisícin sekundy. Tretia skončila Bieloruska Ľudmila Sinkelová. Sidová sa spolu s Rékou Bugárovou predstaví aj vo finále K2 na 500 metrov. To je na programe v sobotu o 11.09 h.V piatok boli v akcii aj ďalšie slovenské lode. Vo finále K4 na 500 m do 23 rokov obsadili Dagmar Čulenová, Katarína Pecsuková, Sofia Bergendiová a Hana Zemánková 4. miesto, zvíťazili Nemky. Slovenkám ušiel bronz o 204 tisícin. Juniori v zložení Máté Marsal, Maximilián Szabó, Martin Bábik a Máté Lépi obsadili na rovnakej trati ôsme miesto, titul si vybojovali Maďari. Vo finále mixu K2 na 500 metrov v kategórii U23 si Matej Današ a Hana Gavorová vybojovali 6. miesto, triumfovala posádka Nemecka.