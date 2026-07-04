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Sidová získala zlato v K1 na 500 m
Pre Sidovú to bolo v Halifaxe už druhé zlato, v piatok triumfovala spoločne s Rékou Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovu v K4 na 500 m.
Autor TASR,aktualizované
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Halifax 4. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová získala na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 500 m. V A-finále kategórie U23 zvíťazila suverénnym spôsobom s náskokom +2,72 s pred Maďarkou Sarou Fojtovou. Pre Sidovú to bolo v Halifaxe už druhé zlato, v piatok triumfovala spoločne s Rékou Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovu v K4 na 500 m.
Slovenky obhájili najcennejší kov z vlaňajšieho svetového šampionátu v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho a potvrdili úlohu najväčších favoritiek. O ďalší titul pre slovenské farby sa postaral talentovaný junior Alex Gavlider, ktorý nenašiel premožiteľa v A-finále K1 na 200 m. Zvíťazil v ňom s náskokom 0,15 s pred Maďarom Vincem Nagyom-Raszotzkym.
Slovenky obhájili najcennejší kov z vlaňajšieho svetového šampionátu v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho a potvrdili úlohu najväčších favoritiek. O ďalší titul pre slovenské farby sa postaral talentovaný junior Alex Gavlider, ktorý nenašiel premožiteľa v A-finále K1 na 200 m. Zvíťazil v ňom s náskokom 0,15 s pred Maďarom Vincem Nagyom-Raszotzkym.
MSJ a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v Halifaxe
ženy do 23 rokov - A-finále K1 na 500 m:
+. Bianka SIDOVÁ (SR) 1:59,62, 2. Sara Fojtová (Maď.) +2,72, 3. Chan-kchun Wang (Čína) +3,20
ženy do 23 rokov - A-finále K1 na 500 m:
+. Bianka SIDOVÁ (SR) 1:59,62, 2. Sara Fojtová (Maď.) +2,72, 3. Chan-kchun Wang (Čína) +3,20