Siedmu etapu Vuelta a Espana vyhral prekvapujúco veterán Soupe

výsledky 7. etapy 78. ročníka Vuelta a Espana (Utiel - Oliva, 200,8 km):



1. Geoffrey Soupe (Fr./TotalEnergies) 4:56:29 h,

2. Orluis Aular (Ven./Caja Rural-Seguros RGA),

3. Edward Theuns (Belg./Lidl-Trek),

4. Juan Sebastian Molano (Kol./SAE Team Emirates),

5. Kaden Groves (Aus./Alpecin-Deceuninck),

6. Marijn van den Berg (Ho./EF Education-EasyPost),

7. David Gonzalez (Šp./Caja Rural-Seguros RGA),

8. Hugo Page (Fr./Intermarché-Circus-Wanty),

9. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers),

10. Matevž Govekar (Slovin./Bahrajn Victorious všetci rovnaký čas

celkové poradie:



1. Lenny Martinez (Fr./Groupama-FDJ) 26:37:04 h,

2. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +8 s,

3. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +51,

4. Wouter Poels (Hol./Bahrajn Victorious) +1:41,

5. Steff Cras (Belg./TotalEnergies) +1:48,

6. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) +1:58,

7. David de la Cruz (Šp./Astana Kazachstan) +2:23,

8. Jefferson Cepeda (Ekv./Caja Rural-Seguros RGA) +2:30,

9. Remco Evenepoel (Belg./Soudal-QuickStep) +2:47,

10. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +2:50

Oliva 1. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Geoffrey Soupe prekvapujúco vyhral 7. etapu 78. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec stajne TotalEnergies sa presadil v tesnom záverečnom špurte a 200,8 km dlhú trať z Utielu do Olivy zvládol za 4:56:29 hodiny. Druhý finišoval Venezuelčan Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) a tretí skončil Belgičan Edward Theuns (Lidl-Trek). Na čele celkového poradia sa udržal Francúz Lenny Martinez z tímu Groupama-FDJ.Piatková etapa mala tranzitný charakter. Cyklisti sa počas nej presunuli do provincie Alicante a počas víkendu do provincie Murcia, kde ich v sobotu a nedeľu čakajú dve horské skúšky. Profil bol v úvodnej polovici klesavý, keď sa pelotón dostal z nadmorskej výšky 800 metrov takmer na úroveň mora a druhá časť sa išla už po úplnej rovine. Očakával sa tak hromadný dojazd, ktorý mohol narušiť len silný bočný vietor od mora, ale predpovede s ním nerátali.Hneď po štarte sa odtrhli Jose Herrada (Cofidis) a Ander Okamika (Burgos-BH), no šprintérske tímy už nikoho ďalšieho do úniku nepustili. Dvojica dostala priestor, no maximálne si vypracovala trojminútový náskok, po polovici trasy sa znížil na polovicu. Etapa mala pokojný priebeh a cyklisti si dopriali oddychovejší deň pred náročným víkendom. Asi 65 km pred cieľom dostihol pelotón dvojicu v úniku a Herrada svoj pokus vzdal. Okamika však nie a po ďalších desiatich kilometroch opäť zvýšil náskok nad minútu. Balík jeho sympatickú snahu ocenil a ešte mu doprial nejaký čas na výslní.Na méte 40 km pred cieľom ho už však pohltil a začalo sa bojovať o pozície. Aj preto, že nasledovala rýchlostná prémia, na ktorej si prví traja rozdelili 6, 4 a 2 bonusové sekundy do celkového poradia. Suverénne ju vyhral Kaden Groves (Alpecin), druhý bol Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) a tretí Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ktorý sa tak v GC priblížil na tri sekundy Remcovi Evenepoelovi (Soudal-QuickStep). Záver bol opäť hektický a prišlo aj k niekoľkým pádom. Finiš ovplyvnila zákruta asi 500 m pred páskou, ktorú neprešiel ideálne najväčší favorit Groves a šancu tak dostali ďalší. Víťazstvo Soupeho musela potvrdiť až cieľová fotografia, po ktorej prišiel výbuch veľkej radosti Francúza, ktorý dosiahol v 35 rokoch najväčší úspech svojej kariéry."Je to neskutočné pre mňa i pre náš tím, pretože som tento rok ani nemal ísť na Vueltu. Alexis Vuillermoz však spadol na Tour de l’Ain a tak tím vybral namiesto neho mňa. Nemyslel som si, že dokážem vyhrať etapu, pretože špurt bol veľmi rýchly. No dnes to bolo vo finále veľmi nervózne, veľa kruhových objazdov a ešte aj vietor. Je to víťazstvo na Grand Tour, takže je to veľmi špeciálne, ale aj veľmi prekvapujúce," povedal nečakaný víťaz.