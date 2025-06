Siekel a Riapoš podpísali oficiálne prihlášky do Milána - Cortiny

Bratislava 18. júna (TASR) - Predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Slovenského paralympijského výboru (SPV) podpísali oficiálne prihlášky na XXV. zimné olympijské hry a XIV. zimné paralympijské hry, ktoré sa uskutočnia vo februári a marci 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.



K slávnostnému aktu prišlo za účasti veľvyslanca Talianska na Slovensku v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea. Prihlášky podpísali prezident SOŠV Anton Siekel a predseda SPV Ján Riapoš. „Chcel by som poďakovať SOŠV a SPV za pozvanie na slávnosť. Prvýkrát sa na organizácii podujatia podieľajú dva regióny. Okrem športového významu je cieľom zviditeľniť územia, na ktorých sa uskutočnia hry. Je to tímová práca všetkých. Usporiadanie hier v Taliansku je hlavne o privítaní športovcov a zachovaní olympijských hodnôt - inklúzie, priateľstva a rešpektu. Pracujeme na tom, aby olympijský moment bol obohatený talianskym know-how. Chceme vás úprimne uvítať v našej krajine, Taliansko vás víta s otvorenou náručou. Prajem vám úspech v disciplínach, v ktorých budete súťažiť,“ uviedol v oficiálnom príhovore Gianclemente De Felice, veľvyslanec Talianska na Slovensku.



Miláno a Cortina d'Ampezzo budú premiérovo dvoma hostiteľskými mestami, v ktorých sa uskutočnia zimné olympijské respektíve paralympijské hry. Z historického pohľadu sa v Taliansku uskutoční olympijské podujatie štvrtýkrát, z toho v troch prípadoch išlo o zimnú variantu hier - Miláno–Cortina (2026), Turín (2006), Cortina d'Ampezzo (1956). „Čas je neúprosný, zimné olympijské hry sa nezadržateľne blížia. My sa z toho veľmi tešíme a je to pre nás obrovský záväzok, aby sme v čase, ktorý nám ešte zostáva, pripravili všetko pre náš tím. Aby prišiel do dejiska olympijských hier do priestorov, ktoré budú pripravené logisticky vo všetkých aspektoch tak, ako sú naši športovci zvyknutí. Momentálne veci, ktoré sa dejú okolo olympijského tímu, sú štandardné a každý vie, čo má robiť. Boli sme sa pozrieť v dejisku olympiády, zúčastňujeme sa pravidelných stretnutí organizačného výboru. Predpokladám, že zatiaľ nás nič neprekvapilo. Na jednej strane sa tešíme, že blízkosť olympijských hier umožňuje slovenským fanúšikom prísť a na vlastné oči vidieť našich športovcov, ale na druhej strane tam vidíme isté riziká s dopravou, pretože dejiská jednotlivých športovísk sú od seba vzdialené a bude sa potrebné s tým vysporiadať. Sú to známe aspekty, ale určite ich vieme vyriešiť. Podpis prihlášky na olympijské hry mi opäť pripomína, ako sú dôležité a čo v minulosti znamenal tento symbol,“ povedal Siekel.



U väčšiny olympionikov sa ešte len rozbehne boj o miestenky na podujatie v Miláne a Cortine d'Ampezzo, s určitosťou sa však v Taliansku predstaví hokejová reprezentácia a zastúpenie bude mať Slovensko aj v krasokorčuľovaní. Niekoľko mesiacov pred ZPH 2026 má Slovensko istotu účasti v paraalpskom lyžovaní (3 muži a 3 ženy), paraseverskom lyžovaní (1 muž) a v parasnoubordingu (1 muž). Miešaný tím curlerov na vozíku si vybojoval postup na majstrovstvách sveta. Slovenskú výpravu ešte môžu rozšíriť parahokejisti, na nedávnom svetovom šampionáte si šiestou priečkou vybojovali účasť v dodatkovej kvalifikácii, ktorá sa uskutoční v novembri. Ak sa im podarí získať miestenku, tak Slovensko bude mať premiérovo zastúpenie vo všetkých športoch na ZPH. „Dobrou správou je, že sa už kvalifikovali curleri, bežecké lyžovanie a snouboard. Pokiaľ parahokej a biatlon ešte zabojujú, tak by to bol historický moment pre slovenských zimných paralympionikov, pretože by sme obsadili všetky športy, ktoré sú v programe paralympijských hier a bola by to najväčšia výprava, ktorú bude mať možnosť SPV odprevadiť na paralympijské hry. Je to veľká výzva s ohľadom na organizátora, ktorý sa snaží v Taliansku vytvárať čo najlepšie podmienky a dnes už vieme, že to nebude úplne ideálne, čo už aj sami priznávajú. Je to veľké dobrodružstvo z pohľadu rozsahu a kilometrov, čakajú nás minimálne tri až štyri dediny. Taliansko je centrom športu, pretože pápež František vyhlásil rok 2025 jubilejným rokom. Konala sa jubilejná púť športovcov, kde bola veľká konferencia na túto tému. V rámci slova nádeje pridali do olympijskej symboliky slovo spolu. Má to signalizovať veľkú výzvu, ktorá presahuje šport,“ vyjadril sa Riapoš.



Zimné olympijské hry sú na programe od 6. do 22. februára 2026, paralympiáda sa uskutoční v termíne od 6. do 15. marca 2026.