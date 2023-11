Siekel o novom rezortnom ministerstve: Je to ďalší z míľnikov

Bratislava 16. novembra (TASR) - Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel i ďalší členovia športového hnutia veria, že s novým ministerstvom príde do športu nielen viac peňazí, ale aj väčší rešpekt a lepšie postavenie v spoločnosti. Vznik samostatného rezortu označil za ďalší veľký míľnik na tejto ceste a hoci si uvedomuje, že je ešte dlhá, neskrýva optimizmus. Na štvrtkovej tlačovej konferencii pri príležitosti vznikajúceho ministerstva športu a cestovného ruchu podpredseda NR SR Andrej Danko ocenil podporu projektu v športovom hnutí a zdôraznil benefity, ktoré prináša synergia športu a cestovného ruchu.



Nový rezort má začať úradovať od januára budúceho roka, jeho šéfom sa stane Dušan Keketi. Štátnym tajomníkom nového ministerstva pre šport bude tajomník terajšieho ministerstva (MŠVVŠ SR) Ján Krišanda, meno druhého pre cestovný ruch ešte neoznámili. Na rokovaní o koncepcii nového rezortu, jeho cieľoch a napredovaní sa zúčastnili aj prezident SFZ Ján Kováčik, šéf SZĽH Miroslav Šatan, prezident SAZ Peter Korčok ako aj zástupcovia ďalších vyše sto slovenských športových zväzov.



"Tlmočil som to aj na konferencii, že je to ďalší z míľnikov, ktorý sa nám podarilo docieliť. Tá cesta sa začala v roku 2018, keď sme vlastne predstavili projekt strešnej organizácie slovenského športu, pokračovala našou ambíciou mať zastúpenie na rezorte silnejšie pre šport na úrovni sekcie, čím vznikla funkcia štátneho tajomníka pre šport. Následne sme predstavili projekt fondu na podporu športu, kde sme chceli ukázať, že si vieme spravovať aj finančné toky v rámci športového hnutia tak, aby to bolo predvídateľné, transparentné. Každý z týchto projektov sa na začiatku zdal možno trošku utopický a smelý, ale vlastne potvrdili to, že slovenský šport je dnes pripravený byť serióznym a vážnym partnerom aj pre politické špičky," povedal po konferencii Siekel.



Podľa jeho slov nové ministerstvo dostalo širokú podporu od všetkých športových zväzov i odborníkov a jeho vznik prijali s veľkými očakávaniami: "Ako športové hnutie sme deklarovali, že je pre nás veľkou výzvou a zodpovednosťou, aby tento rezort ukázal opodstatnenosť svojho vzniku, nielen pre športové hnutie. Tam o ňom nikto nepochybuje, ale aj pre celú verejnosť. Aby ukázal krajine, že šport má svoj ekonomický, sociálno-spoločenský, zdravotný význam a že si svoje miesto na mape uháji." Za najväčší prínos považuje, že šport bude mať od nového roku svoje priame zastúpenie na rokovaniach vlády.



SOŠV má už dlhšie pripravenú stratégiu do roku 2030, ktorá v jednotlivých kapitolách poukazuje na priority, ktoré slovenský šport potrebuje realizovať v oblasti vrcholového športu, digitalizácie v športe, športovej infraštruktúre. "Vieme, čo chceme, ale je dôležité to aj správne načasovať. Preto je osvedčené, že v kooperácii s ministerstvom si stanovíme tieto prioritné ciele, momentálne je určite hlavné etablovať ministerstvo, úplne ho sfunkčniť, začleniť ho vo svojich cieľoch do veľkej mapy priorít celej krajiny a my ako športové hnutie potom súbežne budeme predkladať také naše prvé programové ciele pre šport," zdôraznil šéf SOŠV.