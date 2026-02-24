< sekcia Šport
Siekel vyzdvihol súdržnosť slovenskej výpravy, Buček vyzdvihol výkony
Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel a vedúci výpravy na ZOH 2026 Roman Buček vyhodnotili na tlačovej konferencii pozitíva a negatíva uplynulých dní.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - V kontexte dosiahnutých výsledkov na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa prvýkrát po 24 rokoch nepodarilo Slovensku získať medailu. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel a vedúci výpravy na ZOH 2026 Roman Buček vyhodnotili na tlačovej konferencii pozitíva a negatíva uplynulých dní.
Siekel sa hneď na úvod vyjadril k hodnoteniam výsledkom slovenskej výpravy: „Chcem zareagovať na prvé informácie, ktoré prešli v mediálnom priestore po návrate našej výpravy zo ZOH v Miláne a Cortine. Chcel by som priblížiť a osvetliť, čo to vlastne znamená zisk olympijskej medaily. Niekto môže povedať, že je to za usilovnosť, bojovnosť, prípravu a tréningový proces, ale správna odpoveď je, že je to súhrn všetkých týchto faktorov, ktoré musia v jeden deň, jednu minútu a jednu sekundu do seba zapadnúť, a k tomu treba aj kus športového šťastia. My všetci si vždy želáme, aby sme medailí mali čo najviac a športovec, ktorý nás reprezentuje bol úspešný. Som presvedčený, že naši športovci si určite nezaslúžia kritiku, ktorá si im niekedy v mediálnom priestore dostáva. Keď sa teraz volá po systémových zmenách a Slovensko nezískalo ani jeden olympijský kov, tak je to objektívna pravda a nespochybniteľná realita. Moja protiotázka je, či by sa slovenský šport a jeho postavenie zmenilo, keby sme doniesli niekoľko medailí, či by toto kritérium znamenalo, že slovenský šport je na tom dobre. Odpoveď je veľmi jednoduchá, nie je tomu tak.“
Prezident SOŠV vyzdvihol pri svojom ohliadnutí sa za uplynulými dňami atmosféru v slovenskej výprave, aj keď bola rozdelená medzi viacero stredísk. „Olympijské hry sú úžasným sviatkom a príležitosťou reprezentovať našu krajinu. Teším sa, že naša výprava sa vrátila zo ZOH 2026 hlavne zdravá. Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom na olympijskom výbore a realizačným tímom jednotlivých športov za to, že samotní športovci pri spätnej väzbe hodnotili pobyt počas ZOH pozitívne. Veľmi dobrým odkazom bolo, že olympijský tím a duch, ktorí sme sa snažili preniesť medzi športovcov, sa udržal počas celého konania hier. Videl som, že športovci si fandia a vzájomne si držia palce. To, čo sme vraveli, že sme jeden tím a držíme spolu, tak sa v rámci športu podarilo naplniť. Žiaľ, som veľmi smutný a mal som takú iskierku nádeje pred odchodom výpravy, že sa táto krajina dokáže kvôli niečomu spojiť a šport môže byť práve motivačným faktorom, tak táto ilúzia sa veľmi rýchlo rozplynula po návrate. Neadekvátnou kritikou a stanoviskami nás dostávajú do situácie, že šport je odrazom tejto krajiny. Nie, je jej neoddeliteľnou súčasťou. Ja budem robiť všetko pre to, aj s mojimi kolegami, aby sme ukázali, že túto cestu neprijímame. Máme systém, môžeme ho zlepšovať, ale odkazy cez médiá sú neadekvátne. Chcem poďakovať všetkým, ktorí fandia športu a pozerajú sa na to podobnou optikou ako my. Výzva na záver, snažme sa presvedčiť všetkých, že podporovať šport má význam,“ prezradil Siekel.
Vedúci slovenskej výpravy na ZOH 2026 ocenil viaceré pozitívne umiestnenia a výsledky výhľadovo aj k ďalším hrám, ktoré sa o štyri roky uskutočnia vo Francúzskych Alpách. „Nemôžem v žiadnom prípade zniesť žiadne slovo kritiky, lebo je to vrchol kariéry športovca a preukázanie maximálnej výkonnosti. Prináša to súlad a súzvuk všetkých faktorov, ktoré musia zapadnúť do seba. Neprišli sme s medailou, mali sme, ja verím, že dosť reálnu šancu v skialpinizme. Mojím osobným tromfom bola Marianna Jagerčíková, ktorej, bohužiaľ, v dôsledku okolností v semifinále nebolo možné podať výkon. To sú však veci, ktoré sa stávajú. Chcel by som poukázať na vekové zloženie výpravy, ktorá nám dáva perspektívu do ďalšieho obdobia. Mali sme 16 športovcov do 23 rokov, niekoľkí v podstate v juniorskom veku. Vzhľadom na konkurenciu podali obdivuhodné výkony. Môžem spomenúť Hektora Kapustíka alebo Adama Hagaru. Mladí športovci sú prísľubom do budúcnosti. Výsledky sú štatistické údaje - dve miesta v prvej tretine štartového poľa a spolu deväť pozícií v prvej polovici, ale to bude predmetom analýz jednotlivých športových zväzov. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť vystúpenie hokejistov, podali výkony na hranici svojich možností a prekvapili väčšiu časť divákov postupom do boja o medaily,“ uviedol na margo hodnotenia ZOH 2026 Buček.
