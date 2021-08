Siekela tešia štyri medaily z Tokia: Každá má iný príbeh

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenský tím získal na olympiáde v Tokiu štyri cenné kovy rovnako ako pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro. K tomuto číslu sa prepracoval, hoci mal o desať členov menšiu výpravu - 41 športovcov.



Zlatú medailu vybojovala strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, striebro získali vodný slalomár Jakub Grigar v disciplíne K1 a Rory Sabbatini v golfe a bronz pridali v predposledný súťažný deň rýchlostní kanoisti v K4 na 500 metrov. "Za každým jedným športovcom, ktorý dosiahol úspech v podobe medaily, je krásny príbeh. Zuzana Rehák Štefečeková získala nielen zlato, ale dosiahla aj na rekord, ktorý nemôže byť prekonaný, iba vyrovnaný. Jakub Grigar je stále mladý a perspektívny športovec, striebro získal možno v najťažšej disciplíne. Od štvorkajaku sme medailu očakávali, ale musel veľmi bojovať, aby svoj cieľ dosiahol. Nakoniec som si nechal Roryho Sabbatiniho. U neho sa dokonale ukázalo, aký je šport krásny. Sám už neveril, že sa podarí získať medailu, ale bojoval do poslednej chvíľky a odmenou mu bol rekord ihriska a olympijský rekord," zhrnul najväčšie športové úspechy v Tokiu prezident Slovenského a športového výboru Anton Siekel (SOŠV) počas záverečného ceremoniálu na Olympijskom festivale v Šamoríne.



Šéf slovenských olympionikov si uvedomuje, že nie všetci slovenskí reprezentanti splnili očakávania. Pripomenul však, že každého slovenského reprezentanta treba posudzovať individuálne. "Sami športovci mali v niektorých disciplínach vyššie ambície. Hodnotenie ich vystúpenia sa nedá zosumarizovať jednoducho, chce to čas. Pre mňa bolo sympatické, že nehľadali výhovorky a aj keď im to nevyšlo, nevyplakávali a pozerali sa ďalej do budúcnosti."



Najväčší športový sviatok bude netradične už o tri roky a pre slovenské športové hnutie bude náročné zopakovať, či vylepšiť medailovú bilanciu z Tokia pri klesajúcom počte vrcholových športovcov na Slovensku. "Medailisti a úspešnejší športovci vyrastajú v konkurenčnom prostredí. Pre trénerské tímy a športové zväzy bude Paríž 2024 veľkou výzvou, aby prichádzala nová generácia, ktorá je schopná bojovať so skúsenejšími tak, ako sa to darí v kanoistike, strelectve, či atletike," priznal Siekel.