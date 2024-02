Sieppi skončil na poste trénera Sloveniek, nahradí ho Mosnár

Bratislava 24. februára (TASR) - Fínsky tréner Arto Sieppi skončil po vzájomnej dohode na striedačke slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie. Národný tím po ňom do konca sezóny prevezme jeho doterajší asistent a kouč projektu centralizovanej prípravy tímu ŠKP Bratislava Miroslav Mosnár. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.



Päťdesiatosemročný Sieppi viedol slovenskú ženskú reprezentáciu od októbra 2022. Vlani v lete s ňou absolvoval turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v čínskom Šen-čene, na ktorom Slovenky nečakane vypadli do nižšej kategórie. V tejto sezóne koučoval národný tím na dvoch turnajoch. Ani v decembri v Budapešti, ani vo februári doma v Bratislave s ním nenašiel cestu k víťazstvu.



"Po domácom turnaji sme vzájomne dospeli k záveru, že naša ženská reprezentácia má za sebou náročnú sezónu, ktorú poznačil nevydarený šampionát a vypadnutie do nižšej kategórie. Zhodli sme sa, že dievčatá potrebujú pred blížiacim sa šampionátom B-skupiny nový impulz, aby naplnili cieľ, ktorým je postup do A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta a aby si vybojovali čo najlepšiu pozíciu v kvalifikácii o účasť na zimných olympijských hrách 2026. Artovi ďakujeme za profesionálny prístup a prácu pre slovenský ženský hokej," uviedla pre webstránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) generálna manažérka slovenských ženských reprezentácií Ľubomíra Kožanová.



Nástupcom Sieppiho na poste hlavného trénera bude jeho doterajší asistent Miroslav Mosnár. "Pripravuje základnú kostru dievčat-reprezentantiek v centralizovanej príprave v ŠKP Bratislava. Hráčky pozná najlepšie, keďže bol asistent Arta Sieppiho. Jeho angažovanie bolo logickým vyústením vzniknutej situácie," dodala Kožanová.



Slovenky už v druhej polovici marca odštartujú záverečnú fázu prípravy na turnaj B-skupiny I. divízie MS v lotyšskej Rige. Do dejiska šampionátu odletia koncom mesiaca. Už 31. marca od 18.30 h ich čakajú domáce Lotyšky, 1. apríla Slovinky, 3. apríla Britky, o ďalšie dva dni Talianky a na záver šampionátu 6. apríla Poľky. Do A-skupiny I. divízie MS postúpi iba víťaz rižského turnaja.