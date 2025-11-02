< sekcia Šport
Šiesty gól Slafkovského pomohol Montrealu, Fehérváry s asistenciou
Dalibor Dvorský bol pri tesnej prehre St. Louis na ľade Columbusu 2:3.
Autor TASR,aktualizované
New York 2. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil šiesty gól v prebiehajúcej sezóne NHL a pomohol ním Montrealu Canadiens k výhre nad Ottawou Senators 4:3 po predĺžení. Dvadsaťjedenročný útočník sa presadil po vydarenej kombinácii v presilovke a dosiahol siedmy bod v prebiehajúcej sezóne. Bodoval aj Martin Fehérváry, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre Washingtonu na ľade Buffala 3:4 po predĺžení a nájazdoch.
Slafkovský zvýšil v 10. minúte na priebežných 2:0. Najprv bol pri súboji pri ľavom mantineli, kde Montreal vybojoval puk v súperovom pásme. Následne si Ivan Demidov vymenil puk s Coleom Caufieldom, ktorý prihral pred bránku Nickovi Suzukimu a ten našiel skvelou zadovkou z otočky Slafkovského. Slovenský útočník mal pred sebou už len prázdnu bránku a bez problémov strelil svoj štvrtý presilovkový gól v sezóne. V zápase odohral 18:51 minút a okrem gólu si do štatistík pripísal aj dve trestné minúty, jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a zblokovanú strelu. Senators otočili z 0:2 na 3:2, keď skórovali Drake Batherson, Michael Amadio a Tim Stützle, duel poslal do predĺženia Ivan Demidov, ktorý vyrovnal na 3:3 v 58. minúte pri hre bez brankára po prihrávke Lanea Hutsona. V extračase rozhodol o treťom víťazstve Montrealu za sebou Alex Newhook. Canadiens sú s piatimi výhrami v predĺžení na čele NHL a ako prví to dokázali v prvých dvanástich dueloch sezóny. „Mali sme šance vyhrávať viac ako 2:0, ale neboli sme dôslední v ich premieňaní. V tejto lige sa to okamžite vypomstí a súperi to potrestajú. Je dôležité, že sme napokon vyhrali a ideme ďalej," povedal pre nhl.com tréner Montrealu Martin St. Louis.
Fehérváry odohral pri prehre Washingtonu 17:55 minút, zaznamenal štvrtú asistenciu a piaty bod v sezóne a raz vystrelil na bránku. Washington viedol po necelých troch minútach 2:0, ale Buffalo ešte do prvej prestávky otočilo na 3:2. Pri prvom góle Sabres zaváhal práve Fehérváry, keď prehral za bránkou súboj s Jasonom Zuckerom, ten našiel Tagea Thompsona a kanonier Buffala znížil na 1:2. Na jeho gól nadviazali Alex Tuch a Isak Rosen, ktorý skóroval prvýkrát v NHL. V 40. minúte vyrovnal Sonny Milano po asistenciách Matta Roxa a Fehérváryho a duel nakoniec dospel až do predĺženia a nájazdov. V piatej sérii premenil jediný domáci obranca Bowen Byram. Capitals natiahli sériu prehier na štyri zápasy. Na druhej strane sériu troch prehier zastavili Sabres, pomohol im k tomu aj brankár Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý zaznamenal 31 zákrokov a zlikvidoval päť nájazdov. „Myslím, že Luukkonen bol skvelý. Dodával nám istotu a mal viaceré výborné zákroky," povedal tréner Buffala Lindy Ruff.
Dalibor Dvorský bol pri tesnej prehre St. Louis na ľade Columbusu 2:3. Center druhej formácie si počas 15:16 minút na ľade pripísal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a 67% úspešnosť na vhadzovaniach. Blues prehrali už siedmy zápas za sebou, hoci svojho súpera prestrieľali v pomere 38:35. Dvorský hral opäť s krídlami Jordanom Kyrouom a Mathieuom Josephom a hoci ani vo svojom štvrtom zápase v kariére NHL nebodoval, opäť zanechal dobrý dojem. O tom, že si získali dôveru trénera Jima Montgomeryho svedčí aj fakt, že ho poslal na ľad v závere pri hre bez brankára a tri sekundy pred koncom dokonca išiel na buly v útočnom pásme. Dvorský hral aj v druhej presilovkovej formácii a v 10. minúte mohol dostať Blues do vedenia, keď po Josephovej prihrávke pálil bez prípravy spomedzi kruhov, ale Jet Greaves výborne zasiahol lapačkou. Najbližšie sa Blues stretnú v noci na utorok doma s Edmontonom.
New Jersey zvíťazilo na ľade Los Angeles Kings 4:1 a bodovalo po dvoch prehrách. Šimon Nemec strávil na ľade 16:45 minút, zablokoval tri strely, raz vystrelil na bránku a dostal jeden plusový bod.
Hokejisti Calgary Flames v zostave so Samuelom Honzekom prehrali na ľade Nashvillu Predators 2:4. Slovenský útočník odohral 11:54 minút a vyslal štyri strely na bránku. Domáci rozhodli o svojom triumfe troma gólmi v prvej tretine. Boston zvíťazil nad Carolinou 2:1, o triumfe Bruins rozhodli v tretej tretine Casey Mittelstadt a Viktor Arvidsson.
NHL - sumáre:
Boston Bruins - Carolina Hurricanes 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Góly: 42. Mittelstadt (McAvoy, Zacha), 46. Arvidsson (Mittelstadt, McAvoy) - 58. Nikišin (Jankowski, Martinook). Brankári: Swayman - Andersen, strely na bránku: 22:29.
Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Góly: 1. Vilardi (Morrissey, Scheifele), 3. Lambert (Ford, Koepke), 22. Namestnikov (Toews, Iafallo), 33. Connor z tr. str., 59. Connor (Vilardi, Scheifele) – 40. Crosby (Karlsson, Malkin), 51. Lizotte (Acciari, Dewar). Brankári: Comrie - Šilovs, strely na bránku: 34:30.
Nashville Predators - Calgary Flames 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Góly: 11. Bunting (Stastney, Barron), 12. Wood (Bunting, Blankenburg), 15. Marchessault (Bunting, Wood), 60. Forsberg - 45. Huberdeau (Bean, Coronato), 52. Farabee (Kadri). Brankári: Saros - Wolf (21. Cooley), strely na bránku: 24:35.
San Jose Sharks - Colorado Avalanche 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 19. Celebrini (Toffoli, Muchamadullin), 25. Kurashev (Dellandrea, Klingberg), 62. Kurashev (Wennberg) - 1. Nečas (C. Makar, Toews), 30. MacKinnon (Lehkonen, Ničuškin). Brankári: Askarov - Blackwood, strely na bránku: 23:38.
Florida Panthers - Dallas Stars 4:3 pp a sn (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 22. Marchand (Luostarinen, Lundell), 25. Reinhart (Verhaeghe, Rodrigues), 53. Bennett (Forsling, Samoskevich), rozh. náj. Marchand - 35. Johnston (Steel, Rantanen), 36. Hryckowian (Harley, Steel), 58. Rantanen (Steel, Robertson). Brankári: Bobrovskij - DeSmith, strely na bránku: 28:22.
Buffalo Sabres - Washington Capitals 4:3 pp a sn (3:2, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 3. Thompson (Zucker, Greenway), 11. Tuch (Doan, Power), 19. Rosen (Quinn, Timmins), rozh. náj. Byram - 2. Strome (Leonard), 3. Protas (McMichael, Wilson), 40. Milano (Roy, FEHÉRVÁRY). Brankári: Luukkonen - Lindgren, strely na bránku: 24:34.
Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly: 5. Coyle (Sillinger, Provorov), 32. Werenski (Mateychuk), 46. Monahan (Werenski, Marčenko) - 4. Faulk (Sundqvist, Holloway), 50. Bjugstad. Brankári: Greaves - Hofer, strely na bránku: 35:38.
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Góly: 16. Tarasenko (Eriksson Ek, Boldy), 34. Rossi (Johansson, Tarasenko), 45. Hinostroza (Brodin), 46. Brodin (Eriksson Ek, Tarasenko), 57. Hartman (Hinostroza) - 26. O'Connor (MacEachern, Räty), 47. O'Connor (Räty). Brankári: Gustavsson - Demko, strely na bránku: 27:28.
Montreal Canadiens - Ottawa Senators 4:3 pp (2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)
Góly: 8. Caufield (Suzuki), 10. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Caufield), 58. Demidov (Hutson, Matheson), 62. Newhook - 32. Batherson, 40. Amadio (Pinto, Zub), 53. Stützle (Batherson, Kleven). Brankári: Montembeault - Ullmark, strely na bránku: 27:17.
Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Góly: 2. Dvorak (Grebjonkin, Konecny), 57. Foerster (Zegras, Mičkov) - 7. Matthews (Rielly, Robertson), 29. McCabe (Tanev, Maccelli), 38. Robertson (Knies, Tavares), 41. Cowan (Tavares), 60. Järnkrok (Joshua, Benoit). Brankári: Vladař (21. Kolosov) - Stolarz, strely na bránku: 33:27.
Los Angeles Kings - New Jersey Devils 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 50. Kuzmenko (Kopitar, Laferriere) - 2. Hischier (L. Hughes), 24. Halonen (Glendening, Cholowski), 44. Mercer (Siegenthaler), 57. Mercer (Markström, Dillon). Brankári: Kuemper - Markström, strely na bránku: 43:22.
Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 21. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 38. Roslovic (McDavid, Bouchard), 63. Bouchard (Draisaitl, McDavid) - 29. Bertuzzi (Bedard, Burakovsky), 44. Burakovsky (Levšunov, Greene). Brankári: Skinner - Knight, strely na bránku: 30:29.
Seattle Kraken - New York Rangers 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 13. Stephenson (Dunn, Tolvanen), 27. Montour (Schwartz, Stephenson) - 11. Gavrikov (Fox, Brodzinski), 14. Laba (Cuylle, Lafreniere), 63. Cuylle (Miller, Fox). Brankári: Daccord - Šesťorkin, strely na bránku: 13:27.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:51 1 0 1 0 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 17:55 0 1 1 0 1 0
Samuel Honzek (Calgary) 11:54 0 0 0 0 4 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 15:16 0 0 0 0 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 16:45 0 0 0 +1 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
