Šiesty marcový deň je pre Jasnú a slovenský šport pamätný

Jasná 6. marca (TASR) - Slovenské lyžovanie, vôbec celý šport i jeho fanúšikovia aj po vyše roku od tretieho podujatia Svetového pohára v Jasnej trpko pociťujú dôsledky nešťastného pádu Petry Vlhovej. Zranenie v obrovskom slalome bolo osudné pre celú, už pomaly finišujúcu sezónu s vrcholom MS. Nízke Tatry však zostávajú aj v príjemnej pamäti verejnosti.



Vo štvrtok 6. marca uplynie 9 rokov od viacrozmerného úspechu prvých zjazdárskych pretekov SP na území samostatného Slovenska. Tento deň priniesol krajine aj prvé pódiové umiestnenie domácej pretekárky. Slalomové 3. miesto Veroniky Velez-Zuzulovej potom o päť rokov v rovnaký deň vylepšila Vlhová na druhé.



Jasná v roku 2016 privítala špičku oboch točivých disciplín. Pre nepriazeň počasia museli štart sobotného obrovského slalomu prekladať a moderátor pri legendárnom Koliesku prvýkrát pripustil predčasné zrušenie akcie. V priebehu hodiny súťaž pre silný vietor zrušili, organizátori však konali rýchlo a dokázali zaimprovizovať. Divákov ihneď vyzvali, aby si pri opustení cieľového areálu vzali návratky, platné pre veľmi pravdepodobnú pondelkovú náhradu. Do cieľa zlyžovala liptovská rodáčka Petra Vlhová, ktorá neklesala na duchu a vyzvala: "Príďte nás povzbudiť aj v pondelok. Tešíme sa na Vašu podporu."



Presunutý obrovský slalom prebehol vo vysokých parametroch, navyše aj v zaujímavých okolnostiach. V predstihu šiestich pretekov si 4. miestom svoj prvý veľký glóbus celkovej víťazky Svetového pohára prakticky zaistila Švajčiarka Lara Gutová (od 2018 Gutová-Behramiová).



Medzitým sa v nedeľu 6. marca odohral viacrozmerne vydarený bod programu Jasná 2016. Na začiatku bola "Born In The USA". Sotvakto si uvedomil, akú hudbu pustil dídžej do rytmu Švajčiarke Wendy Holdenerovej počas otváracej jazdy 1. kola slalomu - prvých súťažných sklzov pod hlavičkou SP na samostatnej slovenskej pôde. Na trať vzápätí vyštartovala veľká slalomárka spoza oceánu a diváci si podupkávali s pokračujúcim sprievodným Springsteenom.



Mikaela Shiffrinová napokon v dvojkolovej súťaži medzi nahustenými bránkami štvrtýkrát v sezóne nedala svojim súperkám šancu. Američanka, ktorá sa postupne stala najúspešnejšou zjazdárkou histórie, nešetrila slovami chvály: "Skvelá robota organizátorov. V ťažkých podmienkach urobili výborné preteky. Stále sa tu niečo dialo, stále znova a znova chodili na trať a robili všetko, aby pretekárky mali regulárne podmienky. Toto som ešte nezažila."



Shiffrinová hovorila o dvoch víťazkách. Mala na mysli aj svoju slovenskú súperku Veroniku Velez-Zuzulovú, ktorá v domácej premiére skončila na obrovskú radosť publika tretia, teda ich mohla pozdraviť ako dekorovaná z pódia: "Veronika išla úžasne a ešte aj počas mojej jazdy som počula ovácie na jej jazdu. Je fantastické, že pretekala vo svojej rodnej krajine a dosiahla takýto fantastický úspech. Veľmi jej to prajem."



O päť rokov neskôr Shiffrinová už ako globálna superstar slalom v Jasnej opäť vyhrala a opäť vo vynútenej zmene poradia disciplín. Šiesty marcový deň priniesol aj Petre Vlhovej jej prvé domáce pódiu. Slalomové druhé miesto na ďalší deň vylepšila v obráku na historický triumf.