Šilhavý po postupe rezignoval na post trénera Česka

Praha 21. novembra (TASR) - Tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Šilhavý rezignoval na svoj post bezprostredne po pondelkovom víťazstve nad Moldavskom 3:0, ktoré jeho tímu zaručilo postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.



"Napriek tomu, že teraz máme radosť, s kolegami z realizačného tímu sme sa už pred zápasom dohodli, že ďalej nebudeme pokračovať. Tlak na nás bol chvíľami enormný, niekedy som to ani nechápal. I to je vec, ktorá rozhodla," idnes.cz citoval šesťdesiatdvaročného trénera.



Šilhavý trénoval národný tím od roku 2018. O dva roky neskôr ho priviedol do štvrťfinále EURO, no na MS v Katare sa nekvalifikoval. Spolu s realizačným tímom čelil kritike za výkony v prebiehajúcej kvalifikácii ME, v ktorej si Česko zabezpečilo postup až v záverečnom zápase. Národným tímom minulý týždeň otriaslo aj to, že reprezentanti Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta porušili interné pravidlá reprezentácie. Po sobotňajšej návšteve nočného klubu ich vyradili z nominácie na zápas s Moldavskom.