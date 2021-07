Šilhavý vyzdvihol snahu Čechov: Štvrťfinále je úspech

Čech Patrik Schick strieľa gól na 1:2 vo štvrťfinálovom dueli Česká republika - Dánsko na ME2020 vo futbale v Baku 3. júla 2021. Foto: FOTO TASR/AP

Zranený Čech Ondřej Čelůstka (druhý vľavo) za pomoci spoluhráčov odchádza z ihriska vo štvrťfinálovom dueli Česká republika - Dánsko na ME2020 vo futbale v Baku 3. júla 2021. Foto: FOTO TASR/AP

Baku 4. júla (TASR) - Účasť vo štvrťfinále hodnotia české médiá ako nečakaný úspech, proti Dánsku však nechýbalo veľa, aby cesta českých futbalistov na ME pokračovala ďalej. V boji o semifinále prehrávali s Dánskom po prvom polčase 0:2, v druhom sa však zdvihli. Napokon sa po tuhom boji museli prizerať, ako sa z postupu teší ich súper.Zverenci Jaroslava Šilhavého po nevydarenej prvej 45-minútovke vstúpili do druhej časti zápasu výborne. Český kouč zmenil rozostavenie, do hry poslal dvoch nových hráčov. V priebehu dvoch minút mali tri nádejné príležitosti a po necelých piatich sa tešili z kontaktného gólu. Dal ho Patrik Schick, ktorý sa v tabuľke strelcov piatym zásahom dotiahol na prvého Cristiana Ronalda.citoval Šilhavého portál idnes.cz.Úvodný gól duelu strelil už v 5. minúte po rohovom kope Thomas Delaney, ten však arbitri nariadili nesprávne.uviedol Šilhavý.Český tréner však napriek sklamaniu vníma vystúpenie svojho tímu na ME za vydarené. Ocenil najmä tímovosť, nasadenie a odhodlanie:Dáni po triumfe zabojujú v stredu 7. júla v londýnskom Wembley o finále proti domácemu Anglicku. Tréner Dánska Kasper Hjulmand po zápase s Českom pre uefa.com uviedol, že štvrťfinálový súboj stál jeho zverencov veľké množstvo síl.Vlani v októbri sa Dáni vo Wembley stretli s domácim výberom v zápase Ligy národov a dokázali zvíťaziť 1:0. Tréner Hjulmand pred zápasom s Českom motivoval svojich zverencov aj touto spomienkou:Kapitán Dánov Simon Kjaer priznal, že semifinálová účasť je pre Dánov viac, ako si pred ME želali.