Šilovs s prvým čistým kontom: Bola to pre mňa veľká príležitosť

New York 3. mája (TASR) - Brankár Arturs Šilovs si vo svojom dvanástom zápase v NHL pripísal prvé čisté konto. Dvadsaťtriročný Lotyš pomohol Vancouveru v šiestom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie na ľade Nashvillu 28 zákrokmi a mužstvo zvíťazilo 1:0. Canucks uspeli v sérii 4:2 a prebojovali sa do druhého kola, zmerajú si sily s Edmontonom.



Šilovs sa stal najmladším brankárom (23 rokov, 42 dní) v histórii Canucks s čistým kontom vo vyraďovacej časti. Prekonal tak zápis Thatchera Demka (24 rokov, 270 dní), ktorý je jediným ďalším, ktorému sa to podarilo za Vancouver pred dosiahnutím veku 25 rokov.



Minulý rok zažiaril na domácich 86. MS, keď mal výrazný podiel na historickom úspechu spoluusporiadateľskej krajiny, ktorá získala bronzové medaily. Pre Lotyšsko to bol prvý cenný kov na svetovom šampionáte. Šilovs sa stal vtedy najužitočnejším hráčom na turnaji. "Je to nová výzva. Keďže som už nastupoval na veľkých akciách, tak som vedel, čo to znamená. Bola to pre mňa veľká príležitosť a nechcel som ju len tak nechať ujsť. Tlak mi pripadal podobný ako na domácich majstrovstvách. Nechceli sme ísť do siedmeho duelu," uviedol Šilovs, ktorému patrí v klube až pozícia tretieho brankára, no jednotka Demko utrpel zranenie počas prvého duelu série. Casey DeSmith sa predstavil v druhom a treťom zápase, no potom sa zranil v dolnej časti tela.



Jeho výkon vyzdvihol aj tréner Rick Tocchet: "Ísť do play off z takejto pozície nie je len tak, ale preňho akoby žiadna chvíľa nebola príliš veľká. Aj ako trojka na sebe neustále makal, udržiaval sa v tréningu vo svojich rutinách. Je veľmi pokojný, preto mu chlapci verili," skonštatoval podľa nhl.com. Pridal sa k nemu aj útočník J.T. Miller: "Veľmi sa z toho tešíme, pretože je to bláznivý scenár. A on to zvládol v nesmierne ťažkom prostredí. Vždy, keď bolo treba, vytiahol veľký zákrok.



Šilovs do štartu play off v NHL odchytal len deväť duelov. Je len 14. nováčikom v histórii profiligy, ktorý zaznamenal shutout v potenciálnom poslednom stretnutí série. Ďalšími, ktorí dosiahli tento zápis v predchádzajúcich 30 rokoch, sú Akira Schmid (New Jersey Devils), Matt Murray (Pittsburgh Penguins), Carey Price (Montreal Canadiens) a Iľja Bryzgalov (Anaheim Ducks).