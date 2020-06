Silva v lete odíde z PSG, v hre je jeho návrat do AC Miláno

Paríž 9. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Thiago Silva v lete s veľkou pravdepodobnosťou odíde z tímu úradujúceho francúzskeho majstra Paríža Saint-Germain. Podľa denníka L'Equipe prejavili o 35-ročného stopéra záujem jeho bývalý klub AC Miláno i anglický Everton, kde by sa mohol stretnúť so svojím niekdajším trénerom Carlom Ancelottim.



Športový riaditeľ PSG Leonardo údajne telefonoval so Silvom a oznámil mu, že klub s ním nepredĺži zmluvu. Tá vyprší 30. júna, Silva po tomto dátume ešte pomôže Parížu v záverečnej fáze Ligy majstrov a potom bude mať štatút voľného hráča. Kameňom úrazu nepredĺženia kontraktu je podľa francúzskych médií Silvov odmietavý postoj k zníženiu platu.



Kapitán brazílskej reprezentácie pôsobil v Miláne v rokoch 2009-2012, v sezóne 2010/2011 pomohol "rossoneri" k zisku talianskeho titulu. Do Paríža zamieril v lete 2012 a s klubom z Parku princov vybojoval sedem majstrovských titulov.