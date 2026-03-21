Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. marec 2026
< sekcia Šport

Silvestriovú odviezli do nemocnice po páde na Miláno - Sanremo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V záverečnom špurte v Sanreme triumfovala Belgičanka Lotte Kopecká pred Noemi Rüeggovou a Eleonorou Gasparriniovou.

Autor TASR
Sanremo 21. marca (TASR) - Taliansku cyklistku Deboru Silvestriovú odviezli do nemocnice po ťažkom páde na ženskej verzii pretekov Miláno - Sanremo. Dvadsaťsedemročná pretekárka tímu Laboral Kutxa spadla počas klesania po slávnom stúpaní Cipressa. Silvestriová bola podľa agentúry AP pri prevoze do nemocnice pri vedomí, no viac informácií o jej zdravotnom stave poskytne jej tím neskôr.

Pád sa odohral menej ako 20 kilometrov pred cieľom 156-kilometrovej klasiky. Ocitlo sa v ňom niekoľko pretekárok vrátane Silvestriovej, ktorá prepadla cez zvodidlá pri snahe vyhnúť sa nehode. Na zemi sa objavili aj favoritky na víťazstvo Kasia Niewiadomová-Phinneyová a Kim Le Courtová-Pienaarová.

V záverečnom špurte v Sanreme triumfovala Belgičanka Lotte Kopecká pred Noemi Rüeggovou a Eleonorou Gasparriniovou.
