< sekcia Šport
Šimadová zlatá medzi juniorkami, Lengyelová
Medzi dievčatami zvíťazila Mao Šimadová z Japonska pred Austrálčankou Hanou Bathovou, tretia bola ďalšia Jponka Mayuko Okaová.
Autor TASR
Tallinn 7. marca (TASR) - Americký krasokorčuliarsky pár Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin sa stal víťazom súťaže v tancoch na ľade na MS juniorov v Tallinne. Celkovo získal známku 166,71 b.
Striebro získali Francúzi Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (164,88) a bronz Ukrajinci Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (164,32). Všetky tri medailové páry si udržali pozíciu po rytmických tancoch. Slovenské duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris sa do voľných jázd nedostalo a obsadilo konečné 29. miesto.
Medzi dievčatami zvíťazila Mao Šimadová z Japonska pred Austrálčankou Hanou Bathovou, tretia bola ďalšia Jponka Mayuko Okaová. Slovenka Alica Lengyelová postúpila do voľných jázd z z 12. miesta, po voľnej jazde si pohoršila o tri miesta a skončila na 15. priečke.
MSJ v krasokorčuľovaní v Tallinne - konečné poradie:
tance na ľade: 1. Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin (USA) 166,71 b., 2. Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (Fr.) 164,88, 3. Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (Ukr.) 164,32, 4. Layla Veillonová, Alexander Brandys (Kan.) 160,58, 5. Dania Mouadenová, Theo Bigot (Fr.) 153,00, 6. Arianna Soldatiová, Nicholas Tagliabue (Tal.) 148,81
ženy: 1. Mao Šimadová (Jap.) 208,91 b., 2. Hana Bathová (Aust.) 205,39, 3. Mayuko Okaová (Jap.) 197,17, 4. Sophia Shifrin (Izr.) 193,80, 5. I-chan Wang (Čína) 185,37, 6. Inga Gurgenidzeová (Gruz.) 182,60 ... 15. Alica LENGYELOVÁ 168,30
Striebro získali Francúzi Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (164,88) a bronz Ukrajinci Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (164,32). Všetky tri medailové páry si udržali pozíciu po rytmických tancoch. Slovenské duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris sa do voľných jázd nedostalo a obsadilo konečné 29. miesto.
Medzi dievčatami zvíťazila Mao Šimadová z Japonska pred Austrálčankou Hanou Bathovou, tretia bola ďalšia Jponka Mayuko Okaová. Slovenka Alica Lengyelová postúpila do voľných jázd z z 12. miesta, po voľnej jazde si pohoršila o tri miesta a skončila na 15. priečke.
MSJ v krasokorčuľovaní v Tallinne - konečné poradie:
tance na ľade: 1. Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin (USA) 166,71 b., 2. Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (Fr.) 164,88, 3. Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (Ukr.) 164,32, 4. Layla Veillonová, Alexander Brandys (Kan.) 160,58, 5. Dania Mouadenová, Theo Bigot (Fr.) 153,00, 6. Arianna Soldatiová, Nicholas Tagliabue (Tal.) 148,81
ženy: 1. Mao Šimadová (Jap.) 208,91 b., 2. Hana Bathová (Aust.) 205,39, 3. Mayuko Okaová (Jap.) 197,17, 4. Sophia Shifrin (Izr.) 193,80, 5. I-chan Wang (Čína) 185,37, 6. Inga Gurgenidzeová (Gruz.) 182,60 ... 15. Alica LENGYELOVÁ 168,30