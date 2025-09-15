< sekcia Šport
Simbu získal zlato v napínavom maratóne, na páske zdolal Petrosa
V uliciach japonskej metropoly sa stretlo 88 bežcov zo 47 krajín.
Autor TASR
Tokio 15. septembra (TASR) - Alphonce Felix Simbu získal zlatú medailu v maratóne na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu. Tridsaťtriročný vytrvalec dosiahol čas 2:09:48 h a v strhujúcom súboji o prvenstvo zdolal o tri desatiny sekundy na cieľovej páske Nemca Amanala Petrosa. Bronz si vybojoval s odstupom piatich sekúnd Iliass Aouani z Talianska.
Doteraz najlepšie umiestnenie na svetovom šampionáte dosiahol Simbu v roku 2017 v Londýne, keď získal bronz. „Dnes som sa zapísal do histórie tým, že som získal prvú zlatú medailu pre Tanzániu na majstrovstvách sveta,“ skonštatoval Simbu bezprostredne po súťaži podľa agentúry AFP.
Petros doviedol trojicu zo stupňov víťazov na štadión ako vedúci muž. V strhujúcom súboji sa na protiľahlej rovinke odpútal, no na cieľovej čiare ho predstihol africký zástupca. „Nikdy som niečo také v maratóne nevidel. Preteky mužov aj žien sa skončili šprintérskym finišom. Je to ako súťaž na 100 m. Keď som sa blížil k cieľu, myslel som na víťazstvo, takže som trochu smutný. Stratil som zlato v posledných troch metroch, ale zároveň som veľmi šťastný za svojho premožiteľa,“ povedal 30-ročný Petros.
V uliciach japonskej metropoly sa stretlo 88 bežcov zo 47 krajín. Horúce a dusné podmienky mali za následok, že preteky nedokončilo až 22 pretekárov. Medzi nimi bol aj Etiópčan Tadese Takele, ktorý odstúpil na 33. kilometri, keď si vypol hodinky a preliezol cez bariéru z cesty na chodník. Takele vyhral v marci tohto roka maratón v Tokiu s časom 2:03:23. Jeho krajan Deresa Geleta bol ďalšou „prominentnou obeťou“, ktorá predčasne ukončila preteky na 35,5 km. Obhajca titulu Victor Kiplangat z Ugandy sa nedokázal dostať na čelo a finišoval až na 11. pozícii (2:11:33).
MS v Tokiu - výsledky:
muži - maratón:
1. Alphonce Felix Simbu (Tan.) 2:09:48,
2. Amanal Petros (Nem.) 2:09:48,
3. Iliass Aouani (Tal.) 2:09:53,
4. Haimro Alame (Izr.) 2:10:03,
5. Abel Chelangat (Ug.) 2:10:11,
6. Yohanes Chiappinelli (Tal.) 2:10:15,
7. Gashau Ayale (Izr.) 2:10:27,
8. Samsom Amare (Erit.) 2:10:34,
9. Clayton Young (USA) 2:10:43,
10. Isaac Mpofu (Zim.) 2:10:46
